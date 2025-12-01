美容メディアMimi Beauty「2025年下半期ベストコスメ」を発表
株式会社Mimi Beauty（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒川 涼子）が運営する美容メディア「Mimi Beauty」は、Mimi Beautyユーザーの投票による「2025年下半期Mimi Beautyベストコスメ」を発表いたします。
- 2025年4月初旬～2025年9月下旬発売の新商品からMimi Beautyユーザーが選んだベストコスメ
Mimi Beautyは、「美容でときめく世界を、一緒に」というコンセプトのもと、“新しいコスメや新しい自分との出会いにときめく世界”をユーザーのみなさんと一緒に創り上げる、SNS美容メディアです。X（旧Twitter）・Instagram・YouTube・TikTok・LINEなどの公式アカウントの総フォロワー数が590万人を超えるなど、SNSを中心としたオンラインでの情報発信力を強みとしています。
この度、2025年4月3日～2025年9月30日に発売された新商品およびリニューアル商品を対象に、Mimi Beautyの公認サポートチームPRIMAmimistおよびSNSでの美容情報発信や良質なレビューをされているMimi BeautyユーザーやMimi Beauty編集部を含む510人による人気投票を実施いたしました。その中から各カテゴリの1～3位を「2025年下半期Mimi Beautyベストコスメ」として発表いたします。（商品数が多いジャンルはMimi Beauty編集部独自に価格帯で部門を区切っております。）
■Mimi Beautyベストコスメとは
Mimi Beautyが半年ごとに開催している人気投票の企画。Mimi Beautyユーザーの投票によって1～3位が決まるベストコスメです。美容好きのMimi Beautyユーザーによる投票だからこそ、消費者目線でおすすめの商品を知ることが出来ます。また、半期ごとの新商品およびリニューアル商品を対象にしており、Mimi Beautyベストコスメを見ることで新しいときめくアイテムに出会えることを目指しております。
【調査概要】
調査期間：2025年10月2日～10月7日
有効回答数：510件
調査対象：Mimi Beautyユーザー、Mimi Beauty編集部
調査方法：インターネット調査
- カテゴリ別・価格帯別「2025年下半期Mimi Beautyベストコスメ」
■ルージュ
【～2,999円の部門】
1位 NIVEA／ニベア リッチケア＆カラーリップ 色持続タイプ
2位 CEZANNE／ラスティングステイリップカラー
3位 KiSS／リップアロー グロウ
【3,000円～の部門】
1位 RMK／RMK ベルベットシーン リップカラー
2位 DIOR／ルージュ ディオール オン ステージ
3位 HERA／センシュアル ティンティッド シャイン スティック
■リキッドルージュ・グロス・その他リップ
【～2,999円の部門】
1位 wakemake／ウォータフルグロウティント
2位 milktouch／スプレッドフィットブラーティント
3位 Fujiko／なりすましティント
【3,000円～の部門】
1位 JILL STUART／ジルスチュアート リップラッカー ブルーミングガーランド
2位 DIOR／ディオール アディクト リップ グロウ バター
3位 CHANEL／ル ルージュ デュオ ウルトラ トゥニュ
■アイシャドウ・アイシャドウベース
【～2,999円の部門】
1位 ADDICTION／アディクション ザ シングル アイシャドウ
2位 MAQuillAGE／カスタマイズアイカラー シングル
3位 KiSS／ズームアイポーション
【3,000円～の部門】
1位 SUQQU／モノ ルック アイズ
2位 DECORTE／スキンシャドウ デザイニング パレット
3位 MAQuillAGE／カスタマイズアイカラー アソート
■アイライナー
1位 LoveLiner／ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5
2位 ヒロインメイク／ロングステイ シャープジェルライナーN
3位 DIOR／ディオールショウ リキッド ライナー ウォータープルーフ
■マスカラ・マスカラ下地
【～2,999円の部門】
1位 ヒロインメイク／ラッシュハイプ
2位 MAYBELLINE NEW YORK／スカイハイ プライマー
3位 CANMAKE／メタルックマスカラ～ボリュームルック～
【3,000円～の部門】
1位 SUQQU／ディファイニング アイラッシュ ベース
2位 LANCOME／ラッシュ イドル
3位 DIOR／マスカラ ディオールショウ オーバーボリューム
■アイブロウ
【～2,999円の部門】
1位 SANA NEW BORN／サナ ニューボーン イージーアイブロウ
2位 excel／ロングラスティングアイブロウ Ｎ
3位 HEAVY ROTATION／キスミー ヘビーローテーション カラーリングアイブロウEX 51 アイスグレージュ／52 クリームベージュ
【3,000円～の部門】
1位 KANEBO／アイブロウシェイドライナー
2位 RMK／RMK リクイド アイブロウ ペン
3位 KANEBO／アイシェイドグラディエント
■チーク
1位 THREE／THREE シマリング グロー デュオ
2位 Fujiko／メロメロチーク
3位 DIOR／バックステージ ロージー グロウ スティック
■シェーディング・ハイライト・ブロンザー
1位 CANMAKE／ムーングロウハイライター
2位 THREE／THREE ディメンショナル シェイディングワンド
3位 NARS／ライトリフレクティング ルミナイジングパウダー
■下地
【～2,999円の部門】
1位 Chacott COSMETICS／チャコット シェイピングプライマー
2位 KATE／ポアレスキーパー
3位 KISSME FERME／ベースディレクション リフトプライマーUV
【3,000円～の部門】
1位 Primavista／スキンプロテクトベース 皮脂くずれ防止 UV50 EX
2位 SK-II／SK-II ジェノプティクス CC プライマー
3位 MAQuillAGE／エッセンスベース EX
■パウダーファンデーション
1位 DECORTE／ゼン ウェア パウダーファンデーション
2位 KISSME FERME／ベースディレクション パウダリーパーフェクション
3位 ORBIS／タイムレスフィットファンデーションUV
■リキッド・クリームファンデーション
1位 KANEBO／ライブリースキン ウェアII
2位 乾燥さん／乾燥さん 保湿力スキンケアバームファンデーション
3位 RMK／RMK リクイドファンデーション フローレスカバレッジ プラス
■クッションファンデーション
1位 Chacott COSMETICS／チャコット グラスヴェールクッションファンデーション
2位 Primavista／グロウカバー クッション
3位 hince／カバーマスターピンククッション
■コンシーラー
1位 excel／エシリアル セラムコンシーラー
2位 SHISEIDO／SHISEIDO シンクロスキン ラディアントリフティング コンシーラー
3位 SUQQU／クリーミィ カバー コンシーラー
■フェイスパウダー・おしろい
【～2,999円の部門】
1位 excel／エクストラリッチ セラムインパウダー
2位 wakemake／ステイフィクサーマルチカラーパウダー
3位 MAKE KEEP／メイク キープ パウダー EX
【3,000円～の部門】
1位 SHISEIDO／SHISEIDO エッセンス スキンセッティング パウダー
2位 GIVENCHY／プリズム・リーブル・プレストパウダー
3位 MAQuillAGE／エッセンスグロウキープパウダー
■クレンジング
【～2,999円の部門】
1位 ORBIS／オルビス ザ クレンジング オイル
2位 NIVEA／ニベア 肌磨きジェルクレンズ
3位 Urgem／ウルジェム 蜜水感クレンジングセラム
【3,000円～の部門】
1位 DECORTE／ＡＱ 毛穴美容液オイル
2位 DUO／ザ クレンジングバーム クリア 90g
3位 BENEFIQUE／ベネフィーク ホットクレンジングジェル
■洗顔料・ピーリング
【～2,999円の部門】
1位 NIVEA／ニベア ２ＷＡＹ美容洗顔ＡＣ
2位 Curel／キュレル 潤浸保湿 泡ジェル洗顔料
3位 ONE BY KOSE／ポアクリア スクラブ ウォッシュ
【3,000円～の部門】
1位 SABON／フェイスポリッシャー リフレッシング(ミント) 125mL
2位 BENEFIQUE／ベネフィーク クレンジングフォーム
3位 SHIRORU／クリスタルホイップ マイルド
■化粧水
【～2,999円の部門】
1位 メラノCC／メラノCC 薬用しみ対策 美白化粧水
2位 SOFINA iP／うるおい秒ミスト
3位 MINON／ミノン アミノモイスト モイストチャージ ローション Ｉ しっとりタイプ
【3,000円～の部門】
1位 ELIXIR／エリクシール リフトモイスト ローション しっとりタイプ ba
2位 B.A／B.A ローション ７
3位 LANCOME／ジェニフィック アルティメ エッセンス ローション
■乳液
1位 ALBION／フラルネ フルリファイン ミルク f EM
2位 MINON／ミノン アミノモイスト モイストチャージ ミルク
3位 ELIXIR／エリクシール リフトモイスト エマルジョン しっとりタイプ ba
■美容液・ブースター・オイル
【～2,999円の部門】
1位 d'Alba／ビタトーニング エイジングケア スプレー セラム 8%
2位 YOLU／ヨル スキン オーバーナイトセラム モイスト
3位 milktouch／PDRN ダブルブースティングセラム
【3,000円～の部門】
1位 SOFINA iP／水光ピーリング泡セラム
2位 OF／ミルクデュー エッセンス
3位 Curel／キュレル 潤浸保湿 泡美容液
■フェイスクリーム・バーム
【～2,999円の部門】
1位 YOLU／ヨル スキン オーバーナイトクリーム モイスト
2位 Dr.G／バクチオールポアジェットクリーム
3位 WELEDA／スキンフード
【3,000円～の部門】
1位 KANEBO／クリーム イン ナイトII
2位 KANEBO／クリーム イン デイII
3位 Obagi／オバジX バイタライズ リフトクリーム
■フェイスマスク・パック
【～2,999円の部門】
1位 SABORINO／サボリーノ メガショット 夜用白玉タイトニングマスクV
2位 LuLuLun／ルルルン ハイドラ PD マスク
3位 VT COSMETICS／CICA デイリースージングマスク2X
【3,000円～の部門】
1位 d'Alba／ビタカプセルエイジングケアハイドロゲルマスク
2位 FEMMUE／ローズウォーター スリーピングマスク
3位 dr365／V.C. コンセントレートマスク N
■日焼け止め
【～2,999円の部門】
1位 ALLIE／アリィー クロノビューティ スムースジェルUV（ノンペタクリエイターUV）
2位 d'Alba／ビタカプセルエイジングケアサンクリーム
3位 MINON／ミノン アミノモイスト ブライトアップベース UV
【3,000円～の部門】
1位 TAKAMI／タカミUVプロテクション
2位 PAUL & JOE BEAUTE／ボディプライマー サンシールド
3位 SK-II／SK-II ジェノプティクス エアリー UV クリーム
■アイケア
1位 FAS／FAS ザ ブラック リフト アイ クリーム
2位 CLEAR TURN／ごめんね素肌 無垢美ちゃんアイセラム
3位 SHISEIDO／SHISEIDO バイタルパーフェクション アドバンス アイクリーム
■リップケア
1位 CANMAKE／メロウデューリップエッセンス
2位 PRADA BEAUTY／リップ バーム フロスティング ケア
3位 FANCL／リップクリーム
■シャンプー・トリートメント
【～2,999円の部門】
1位 MEMEME／モイストブーストシャンプー／トリートメント
2位 +ｔｍｒ／ブライトシャンプー&トリートメント
3位 UNOVE／フリズカーミングコントロール シャンプー／トリートメント
【3,000円～の部門】
1位 ReFa／ReFa MILK PROTEIN SHAMPOO ROYAL（リファミルクプロテインシャンプーロイヤル）／ReFa MILK PROTEIN TREATMENT ROYAL（リファミルクプロテイントリートメントロイヤル）
2位 JILL STUART／ジルスチュアート ホワイトフローラル ヘアマスク
3位 La Sana／プレミオール シャンプー［ホワイトティーの香り］
■ヘアケア
【～2,999円の部門】
1位 melt／モイストオイル
2位 Essential Premium／エッセンシャル プレミアム うるりキラリオイル
3位 Essential Premium／エッセンシャル プレミアム うるりジェリーミルク
【3,000円～の部門】
1位 SABON／ヘッドスクラブ クラリファイング 300ｇ
2位 DECORTE／ＡＱ パフュームド ヘアミスト
3位 DIOR／ミス ディオール ブルーミング ブーケ ヘア ミスト
■ヘアスタイリング
1位 ReFa／ReFa STRAIGHT LOCK（リファストレートロック）
2位 DIOR／ミス ディオール ヘア オイル
3位 ReFa／ReFa HEART MIST AIRY（リファハートミストエアリー）
■ボディウォッシュ
1位 NIVEA／ニベア クリームケアボディウォッシュ W濃厚保湿
2位 Dove／ダヴ ふわとろボディウォッシュ
3位 ビオレu／ビオレ ザ ボディ ととのい肌
■ボディローション・ミルク・クリーム・スクラブ
【～2,999円の部門】
1位 NIVEA／ニベア ルーセントビューティ ディープモイスチャー 浸透保湿美容液ボディミルク
2位 ジョンソン(R)ボディケア／VCアロマミルク
3位 NIVEA／ニベア ルーセントビューティ シルクブライトニング ブライトニング美容液ボディミルク
【3,000円～の部門】
1位 JILL STUART／ジルスチュアート ホワイトフローラル ボディスクラブ
2位 AYURA／メディテーションボディミルクα
3位 IGNIS／サニーサワー オールミスト
■ハンドケア
1位 atrix／アトリックス ビューティーチャージプレミアム シワ改善 ハンドジェルクリーム
2位 atrix／アトリックス ビューティーチャージプレミアム トーンアップ ハンドクリーム
3位 プロ・業務用／プロ・業務用 ハンドクリーム セラミド
■ネイル・ネイルケア
1位 CANMAKE／ボタニカルネイルオイル
2位 ADDICTION／アディクション ザ マグネット ネイルポリッシュ
3位 Country & Stream／ネイルトリートメントオイル C
■美容家電
1位 Panasonic／ヘアードライヤー ナノケア EH-NA0K
2位 Panasonic／バイタリフト かっさ EH-SP86
3位 YA-MAN TOKYO JAPAN／リフトドライヤー スマート
■美容サプリメント・美容ドリンク
1位 Yunth／リポソーム生ビタミンC
2位 @cosme+／@cosme+ The Basic Supplement
3位 FANCL／BB オリゴパウダー by 内脂サポート
■オーラルケア
1位 ピュオーラ／ピュオーラ 炭酸ハミガキ
2位 Ora2／オーラツーミー ハブラシ ステインクリア
3位 Ora2／オーラツーミー ステインクリアペースト
■ツール系
1位 KATE／ケイト マルチアイライナーブラシ
2位 ReFa／ReFa HEART COMB Aira CHROME（リファハートコーム アイラ クロム）
3位 ROSY ROSA／ニュアンスタッチブラシ
■香水・ボディミスト
1位 FIANCEE／ジェルフレグランス ピュアシャンプーの香り N
2位 DIOR／ミス ディオール エッセンス
3位 SINN PURETE／マインドフル フレグランス / Dream Catcher（夢守り）
※価格帯部門は税込価格・編集部調べ
◆Mimi Beautyユーザーとは
mimist（Mimi Beauty会員）に登録している美容に関心のあるユーザーで、およそ4万人。ユーザー層は19～44歳。
◆ PRIMAmimistとは
Mimi Beauty公認のサポートチームです。SNSでの日常的な美容情報発信×良質なレビューをされているmimist（Mimi Beauty会員）のなかでも特に「発信意欲の高い美容オタクユーザー」で、現在320名が認定されています。
■本リリースの掲載内容の内、以下のブランド名および商品名には正式名称に特殊文字が含まれます。
・「DECORTE」の二つ目の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。
・「LANCOME」の「O」は「サーカムフレックス」付きです。
・「Curel」の「e」は「アキュート・アクセント」付きです。
・「ONE BY KOSE」の二つ目の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。
・「FIANCEE」の一つ目の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。
・「SINN PURETE」の二つ目の「E」は「アキュート・アクセント」付きです。
■本リリースに掲載している商品またはサービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。