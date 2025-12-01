近畿大学附属広島高等学校東広島校（広島県東広島市）は、令和7年（2025年）12月8日（月）、高校2年生217名を対象に、東広島市選挙管理員会から講師をお招きし、選挙制度に関する学習講座を開催します。【本件のポイント】●東広島市選挙管理委員会から講師をお招きし、選挙制度に関する学習講座を開催●模擬投票や開票を体験することで、選挙制度や投票方法について理解を深める●生徒自らが主体的に社会に働きかけることに誇りと責任を持ち、主権者としての意識の涵養を図る【本件の内容】近畿大学附属広島高等学校東広島校では、平成27年（2015年）から東広島市選挙管理委員会の職員による、選挙制度についての学習講座を実施しています。この講座は、来年度から選挙権を行使できる年齢となる2年生を対象に、選挙制度や投票方法についての理解を深めることを目的としています。模擬投票は、実際の選挙で使われる投票用紙交付機や記載台、投票箱を用いて実際の選挙とほぼ同じ状況で行い、投票の流れを体験します。また、選挙管理委員会がどのようにして円滑な投票を運営しているのかを知るために、案内係や投票管理者の役も生徒が担い、開票作業も体験します。選挙制度について学び、模擬投票を体験することによって、実際の投票行動が円滑に行えるようにします。また生徒自らが主体的に社会に働きかけるこという投票行動に誇りと責任を持ち、主権者としての意識の涵養を図ります。【開催概要】日時：令和7年（2025年）12月8日（月）11：00～12：50場所：近畿大学附属広島高等学校・中学校東広島校 合同教室 （広島県東広島市高屋うめの辺2番、JR山陽本線「西高屋駅」から徒歩約20分）対象：高校2年生217名講師：東広島市選挙管理委員会事務局 主査 古谷太一（ふるやたいち）氏 書記 金谷菖子（かなたにしょうこ）氏 職員 平延悦子（ひらのべえつこ）氏【プログラム】11：00～11：05 開会11：05～11：25 選挙制度についての講演11：25～11：35 模擬投票の説明11：35～12：25 模擬投票12：25～12：40 開票12：40～12：50 総評、閉会【関連リンク】附属広島高等学校東広島校https://hh.kindai.ac.jp/