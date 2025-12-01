このたび「周南市シティプロモーションスペシャルサイト」を、周南市の暮らしやすさや魅力、移住に関する情報を発信するサイト「周南市移住交流スペシャルサイト｜暮らそ～や、しゅうなんで。」へと全面リニューアルしました！

リニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、サイトをご覧になる方にとって、より分かりやすく、周南市の魅力を感じていただけるサイトとなることを目指し、構成・デザイン・内容について全面的に見直しました。

（１）サイト名を変更

これまで以上に“周南市の暮らしやすさや魅力、活躍する方々の情報”などを届けたいと思い、サイト名を「周南市シティプロモーションスペシャルサイト」から「周南市移住交流スペシャルサイト｜暮らそ～や、しゅうなんで。」へと変更しました。親しみをもってもらえるよう、「暮らしませんか？」を山口弁に変換し、市民の皆さまには引き続き周南市に住み続けてもらうことを、市外にお住まいの皆さまには周南市に移住してもらうことをイメージしています。

（２）情報を探しやすい構成へ刷新

これまで掲載してきた内容を整理し、「しゅうなんについて」「住む」「働く」「育む」「つながる」の5カテゴリに再編しました。それぞれのカテゴリでは、 ーしゅうなんについて：市の概要、推しポイント、市民ライター記事 ー住む：エリア別の生活環境、空き家バンクなどの物件情報、支援制度 ー働く：働き方の紹介、支援制度 ー育む：子育て環境、支援制度 ーつながる：インタビュー記事、ふるさと納税、ファンクラブなどにまとめ、目的の情報にたどり着きやすい構成としました。

（３）周南市での暮らしをイメージしやすいデザインへ

市内の風景や日常の写真を各所に取り入れ、視覚的に理解しやすいレイアウトへと改善しました。文字情報だけでは伝わりにくい“周南で暮らすイメージ”を、より直感的につかめるよう工夫しています。

（４）スマートフォンでの閲覧性を向上

スマートフォンでも見やすく操作しやすいよう、表示や動線を最適化しました。

https://www.shunancitypromotion.jp/

周南市の魅力をぎゅっと詰め込んだ内容になっていますので、ぜひチェックしてみてください！

お問い合わせ

周南市 移住交流推進課 移住定住担当〒745-8655 山口県周南市岐山通1丁目1番地MAIL：ijukoryu@city.shunan.lg.jpTEL：0834-22-8341