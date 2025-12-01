名古屋市、エンで企業誘致や成長支援を担う副業2ポジションを公募

エン株式会社

エン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）は、2025年12月1日（月）より、名古屋市の『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）を開始しました。当社が運営する採用支援サービスを通じ、副業ポジションの「プロモーション支援担当」と「ビジネス展開支援担当」を公募します。下記本プロジェクト概要と名古屋市経済局 局長 吹上康代氏のコメントを紹介します。

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/nagoya_2512/

プロジェクト概要

強固な産業基盤を活かし、企業誘致やスタートアップ支援を通じた新産業創出に注力してきた名古屋市。企業進出・産業立地における補助金制度の整備、進出企業と地域企業の連携を促すネットワーク構築、国内外企業への情報発信を目的とした首都圏でのセミナー開催、ビジネス進出に関する情報をまとめた公式ポータルサイトの運営など、幅広い支援を展開してきました。

結果、新産業を生み出すエコシステムは着実な成果につながっており、有名コンサルティングファームや大手航空宇宙機器メーカーなどが続々と進出。名古屋市の強みである製造業とタッグを組んだ課題解決への伴走支援や、研究開発拠点の開設などに取り組んでいます。今後さらに企業の成長を後押しし、名古屋市を世界に誇るビジネス拠点へと進化させるため、必要なのがさらなる組織体制の強化です。そこで今回、企業誘致／成長支援を担う副業2ポジションで人材を募集することになりました。

今回募集するのは、企業誘致を担う「プロモーション支援担当」と、進出企業の成長を支える「ビジネス展開支援担当」。プロモーション支援担当は、「名古屋市でビジネスを始める価値」を国内外に発信し、新たな企業を惹きつけることがミッションです。企業誘致に関する戦略策定への助言、国内外企業向けのプロモーションイベントの企画・運営・登壇、そして名古屋市の魅力を伝える動画などのコンテンツ制作を担当。マーケティングや広報・プロモーションなどの実務経験を活かすことができ、行政の常識にとらわれない柔軟な発想力が期待されています。

ビジネス展開支援担当は、進出企業が地域に根付き、持続的に成長するための伴走者となることがミッションで、今回新設されたポジションです。東海地域の企業とのマッチング、人材確保や経営に関するアドバイス、地域ネットワークを活かしたビジネス展開支援など、進出企業が直面する課題を実践的にサポート。企業の経営支援や人材採用などで培ってきたスキルを活かすことができます。

優れた能力・経験を有する人材からの応募を集めるべく、いずれも「副業」「フルリモートOK」という条件で公募を実施。これまで培ってきた経験を活かし、名古屋市に新産業を創出する。志ある方からのご応募をお待ちしています。

名古屋市経済局 局長 吹上康代氏 コメント

名古屋は世界有数のものづくり産業の集積地として大きく発展を遂げてきました。近年では、デジタル分野など新たな産業の進出にも力を入れ、地域の可能性をさらに広げる取り組みを進めています。

こうした中、名古屋市では、企業誘致活動のさらなる強化と、進出後の企業が地域に根付くための支援体制の充実を目指しています。特に、自治体職員の行政視点に加え、企業におけるビジネス経験やネットワークを活かした新たなアプローチが求められています。

そこで名古屋市では、当市の魅力を国内外に発信し企業の進出を促す役割や、進出企業と地域企業の連携、人材確保、経営支援などを通じて定着を後押しする人材を募集します。

これまでの経験とネットワークを存分に活かしながら、名古屋の未来を共に創る挑戦に取り組んでくださる方のご応募を、心よりお待ちしております！

募集要項

本プロジェクトにおける当社支援サービス

- 募集ポジション 「プロモーション支援担当」「ビジネス展開支援担当」- 応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』- 応募受付期間 12月1日（月）～12月28日（日）- 特設ページ https://www.enjapan.com/project/nagoya_2512/

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』『エン転職』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。さらに、採用管理システム『Hirehub』の提供により、選考フローを支援。求職者との適切なマッチングを実施します。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』https://www.enjapan.com/

社会的なインパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー……等々、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結びつけ、社会の課題解決を加速させていく一大プロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』 『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！https://www.youtube.com/@socialimpact_en(https://www.youtube.com/@socialimpact_en)

■第15弾

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=GaHZvGf88Dk ]

■第16弾

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=3i0-NBSuXOM ]

プレスリリース ダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d725-1115-aac36f922b93b1a07972c1ce63453717.pdf

エン株式会社 広報担当

E-mail:en-press@en-japan.com

TEL：03-3342-6590

※メディア専用の電話番号です。