今年も冬の風物詩、韮崎駅前広場を彩る「Xmasイルミネーションinにらさき2025」が、12月5日より始まります。

高さ7mのツリーやフォトスポットにもぴったりなハート型のイルミネーションなど、光のオブジェをぜひ見にいらしてください！









12月5日(金曜日)限定企画！

12月5日（金曜日）は限定企画があります。

・点灯式

・ニーラのぬいぐるみ特別価格で販売

ニーラと一緒に点灯＆写真撮影(18時～18時20分)

韮崎駅前のイルミネーション点灯式を行います。

この日は、韮崎市イメージキャラクターである「ニーラ」も登場。

一緒にカウントダウンをして、韮崎駅前にイルミネーションの光を灯しましょう。

点灯式のあとは、ニーラとの写真撮影の時間もございます。

あったか～い甘酒の無料配布もありますので、ぜひお立ち寄りください。(先着100名様)

■点灯式日時：2025年12月5日（金曜日）18:00～18:20

ニーラのぬいぐるみを特別価格で販売開始(17時30分～18時30分)









かわいいニーラのぬいぐるみが新登場します！

ふわふわの柔らかい手ざわりと愛らしい表情が魅力の、思わずぎゅっとしたくなるように仕上がりました。

お部屋のインテリアにも、プレゼントにもおすすめです。

この日限定の特別価格でご案内します！

・サイズ：高さ約20cm

・特別価格：1,980円(税込) ※通常価格：2,420円(税込)

・販売数量：限定50個

※売り切れにより、販売終了時刻が早まる場合がございます。

ニーラのぬいぐるみについて、詳細はこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/neera/10200.html

■イベント名：Xmasイルミネーションinにらさき2025

■日時：

【点灯期間】2025年12月5日(金曜日)～12月26日(金曜日)

【点灯時間】18時～22時

■会場：韮崎駅前広場

■所在地：〒407-0015 山梨県韮崎市若宮1-1

■駐車場：韮崎駅前市民駐車場（約15台）

（最初の45分間無料・以後は有料）

■アクセス：【自動車】中央自動車道韮崎ICから約10分

【電車】JR中央本線韮崎駅から徒歩約1分

■主催・お問い合わせ：（一社）韮崎市観光協会

電話番号：0551-22-1991

※平日8時30分～17時15分

詳細はこちら♪

https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/6922.html

