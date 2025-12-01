»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ+¾ò·ïÃ£À®¤ÇºÇÂç30,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª½é¤á¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯500¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
»°°æ½»Í§¥«ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§ÂçÀ¾ ¹¬É§¡¢°Ê²¼¡§»°°æ½»Í§¥«ー¥É¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¥«ー¥É¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ+¾ò·ïÃ£À®¤ÇºÇÂç30,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª½é¤á¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯500¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¡ß5²ó¤´ÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª½é¤á¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ê¤é¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯500¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö¤µ¤é¤Ë¡¢V¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÇÃêÁª¤Ç200Ì¾¤Ë30,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×£±¡¥¥¥ã¥ó¥Úー¥óÌ¾¾Î
¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ+¾ò·ïÃ£À®¤ÇºÇÂç30,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
½é¤á¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯500¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
£²¡¥´ü´Ö
2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë～2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
£³¡¥ÂÐ¾Ý¥«ー¥É
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë»°°æ½»Í§¥«ー¥É
¢¨ÂÐ¾Ý¥«ー¥É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉ¬¤º¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸(https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224290.jsp?dk=sp_083_0018974)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£´¡¥ÆÃÅµ¡¦¾ò·ï
¾ò·ï£±.¡§ÂÐ¾Ý¥«ー¥É¤Ç¥¨¥ó¥È¥êー
¾ò·ï£².¡§¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ(¢¨1)¤ò1²ó500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¡ß5²ó¤´ÍøÍÑ
¾ò·ï£±.¡¦£².Ã£À®¤Ç¡¢
ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥È10,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
½é¤á¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý(¢¨2)¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯500¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤µ¤é¤Ë¡ª¡ª¾ò·ï£±.£².¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ò·ï£³.¤âÃ£À®¤Ç¡¢
ÃêÁª¤Ç200Ì¾¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥È30,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¾ò·ï£³.¡§V¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¼èÆÀ¡¢¤Þ¤¿¤ÏV¥¯ー¥Ý¥ó¥µ¥¤¥È¤ò·ÐÍ³¤Î¤¦¤¨¡¢´ü´ÖÆâ¤ËV¥¯ー¥Ý¥óÆÃÅµ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤´ÍøÍÑ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡Ê¢¨3¡Ë
V¥¯ー¥Ý¥ó¤È¤Ï¡©
¤ªÇã¤¤Êª¤ÎÁ°¤Ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀor¥¯ー¥Ý¥ó¥µ¥¤¥È·ÐÍ³¤¹¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥«ー¥É´Ô¸µÎ¨¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆºÇÂç10¡ó¤ÎV¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¥ª¥È¥¯¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒV¥¯ー¥Ý¥ó¤òÀ§Èó¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
V¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.smbc-card.com/camp/pointmall/index.jsp?dk=sp_083_0019038)
¢¨1 Apple Pay¡¢ Google Pay? ¡¢Samsung Pay¤Ç¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎVisa¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¸½Êª¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¢º¹¤·¹þ¤ß¡¢¼§µ¤¼è°ú¡¢iD¡¢Mastercard¤Î¤´ÍøÍÑ¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ê¤É¤Ç¡ÖApple Pay¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÁªÂò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏiD¤Ç¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡×¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨2 Åö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï2024Ç¯12·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´Ö¡¢ÊÀ¼ÒÈ¯¹Ô¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËApple Pay¡¢ Google Pay ¡¢Samsung PayÀßÄêºÑ¤ß¤ÎÊý¤â¡¢¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 V¥¯ー¥Ý¥ó¤´¤È¤ËÆÃÅµÉÕÍ¿¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï"V¥¯ー¥Ý¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é"¤«¤é¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤´ÍøÍÑÅ¹ÊÞ¤«¤éÊÀ¼Ò¤¢¤Æ¤Ë¤ªÇã¤¤ÊªÅÁÉ¼¤ÎÅþÃå¤¬ÃÙ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ÅöÁªÈ¯É½¤Ï2026Ç¯3·îËöº¢¤Þ¤Ç¤ËÆÃÅµ¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï¤³¤Á¤é
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo7224290.jsp?dk=sp_083_0018974
¢¨¤´ÍøÍÑÁ°¤ËÉ¬¤º¾ò·ï¡¦¾ÜºÙ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤È¤Ï
¥¹¥Þ¥Û¤ò¤ªÅ¹¤ÎÃ¼Ëö¤Ë¤«¤¶¤¹¤À¤±¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¤¬´°Î»¤¹¤ë´ÊÃ±¡¢ÊØÍø¡¢¤ªÆÀ¤ò³ð¤¨¤ë¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ÅÐÏ¿¤ÏºÇÃ»£±Ê¬¤Ç´°Î»¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª»ÙÊ§¤¤¤ä¥«¥Õ¥§¤Ç¤ÎµÙ·Æ¤â¤ªºâÉÛ¤¤¤é¤º¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó£±¤Ä¤Ç½Ð¤«¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÆÀ¤Êµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨Apple Pay¤ÏApple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ Google Pay ¤Ï Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖiD¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖSamsung Galaxy¡×¤ÏSamsung Electronics Co., Ltd¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£