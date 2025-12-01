米国最大のオークションハウスであるヘリテージ・オークションズ（本社：米国、テキサス州）は、2025年11月20日（木）に開催されたコミック＆コミックアート部門のオークション「Comic Books Signature Auction #7427」において、1939年発行のコミックブック『スーパーマン』創刊号が、912万ドル（約14億3,000万円）で落札され、世界最高額のコミックブックとして記録を更新しました。

今回落札された「スーパーマン」の創刊号（1939年）は、アメリカ・北カリフォルニアの一家が昨年、亡き母親の自宅の屋根裏部屋で見つけたもので、段ボール箱に詰められて古新聞の束だけで保護されていたにもかかわらず、世界最大の第三者コミック鑑定サービスであるCGCから10点満点中9.0の評価を得ました。この912万ドル（約14億3,000万円）という落札価格は、「スーパーマン」が世界で初めて登場したコミックブック「アクション・コミックス」第1号（DC 1938年 CGC評価8.5）が2024年に600万ドル（約9億1,000万円）で落札されて樹立したコミック史上世界最高額の記録を大幅に塗り替えました。（※日本円はそれぞれの落札時の為替レート）ヘリテージ・オークションズのコミック＆コミックアート部門オークションは、世界中のコレクターから高い評価を得ており、2024年には「アクション・コミックス」（600万ドル／約9億1,000万円）や「キャプテン・アメリカ」（75万ドル／約1億1,380万円）等が高額落札されています。また、日本が誇るマンガの中からも、記憶に新しいところでは、『週刊少年ジャンプ』の『ワンピース』新連載号（6,875ドル／約100万円）や『ドラゴンボール』 新連載号（6,000ドル／約84万円)などが高値で取引されました。ヘリテージ・オークションズでは、1年を通して複数のコミック＆コミックアート部門のオークションを実施しており、直近では2026年2月26日～28日に開催される 「Comic Books Signature Auction #7461」が予定されています。世界中のコレクターが注目するオークションへ出品し、コレクションの価値を最大化する機会として、ぜひご活用ください。

【コミック＆コミックアート部門オークションでの落札結果（一例）】

2024年のヘリテージ・オークションズのコミック＆コミックアート部門では、スーパーマンが初登場した『アクション・コミックス』第1号が、世界で最も高額なコミック（落札当時）として落札されました。また、コミック部門全体の売上が2億ドル（約310億円）超えの記録を打ち立て、コミック愛好家たちを熱狂させました。また2025年のオークションでは、日本の漫画雑誌や単行本が注目を集め、なかには100万円を超える価格で落札された『週刊少年ジャンプ』の号もあります。

『アクション・コミックス』 第1号（DC、1938） CGC VF+ 8.5

スーパーマンが初登場した『アクション・コミックス』第1号が、2024年4月に当時世界最高額のコミックとして落札され、大きな注目を集めました。大惨事から逃れるため地球へ送られた宇宙人の子供で、やがて最強の守護者「マン・オブ・スティール」へと成長するスーパーマンの初登場号であり、彼の永遠の恋人ロイス・レーンが初めて登場したコミックでもあります。表紙の色彩は驚くほど鮮やかで、新品同様の保存状態を保ち、85年前に発行されたコミックブックとして、これほどの良好なコンディションを誇るものはほとんど存在しません。さらに本品は、著名なコミック・コレクションに所蔵されていた貴重な一冊です。

落札価格：600万ドル（約9億1,000万円）

※日本円は落札時の為替レート

『キャプテン・アメリカ・コミックス』第1号（Timely、1941年） CGC NM- 9.2

2024年4月に750,000ドル（約1億1,380万円）で落札された、キャプテン・アメリカのコミックス初登場号では、キャプテン・アメリカとバッキーの起源と初登場、そして邪悪な宿敵レッドスカルの初登場が描かれています。ジョー・サイモンとジャック・カービーによる表紙イラストにもしばしば注目が集まる希少なアイテムです。

落札価格：75万ドル（約1億1,380万円）

※日本円は落札時の為替レート

週刊少年ジャンプ 1997年 第34号 『ワンピース』 新連載号 （集英社、1997年）

1997年7月19日発売の『週刊少年ジャンプ』34号は、尾田栄一郎氏による新連載『ONE PIECE』のイラストが表紙を飾り、海賊王ロジャーや赤髪のシャンクス、そして麦わらの一味の船長モンキー・D・ルフィが初登場しました。象徴的な麦わら帽子の受け渡しが描かれたこの歴史的な号は、これまでヘリテージに出品された中でも最高クラスのコンディションを誇ります。

落札価格：6,875ドル（約100万円）

※日本円は落札時の為替レート

週刊少年ジャンプ 1984年 第51号 『ドラゴンボール』 新連載号 （集英社、1984年）

1984年12月3日発売の『週刊少年ジャンプ』51号は、鳥山明氏による新連載『ドラゴンボール』が初登場した記念すべき号です。本号は背表紙のシワや表紙の軽いシミ、小さな破れなどわずかな使用感はあるものの、全体的に良好なコンディションを保つ希少なアイテムです。

落札価格：6,000ドル（約84万円）

※日本円は落札時の為替レート

【今後のポップカルチャーカテゴリーのイベント出展日程＆オークション日程（一部）】

●『東京コミックコンベンション2025 』（略称：東京コミコン2025）

会 場 ：幕張メッセ 1～6ホール ブース番号：E-2住 所 ：〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1開催日時 ：2025年12月5日（金）11:00～19:002025年12月6日（土）10:00～19:002025年12月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる場合がございます。公式サイト：https://tokyocomiccon.jp/

●ビデオゲーム部門 オークション

2026年2月20日～21日開催 「Video Games Signature Auction #7452」出品受付締切（日本）：12月11日（木）まで

●コミック＆コミックアート部門 オークション

2026年2月26日～28日開催 「Comic Books Signature Auction #7461」出品受付締切（日本）：12月17日（水）まで

●アクション・フィギュア＆トイ部門 オークション

2026年3月8日開催 「Action Figures & Toys Auction #49185」出品受付締切（日本）：12月25日（木）まで

●トレーディングカードゲーム部門 オークション

2026年3月20日～21日開催 「Trading Card Games Signature Auction #7457」出品受付締切（日本）：1月8日（木）まで

※上記日程は予告なく変更される場合がございます。 ※未鑑定のアイテムにつきましては締切が早まります。※現在、アメリカ側での通関が混雑しており、お早めのご出品をおすすめしております。※出品数が上限に達した場合には、上記オークションへの出品をお受けできないことがございます。

