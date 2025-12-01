早稲田大学バレーボール部男子ユニフォームスポンサー

「豊田合成」「プログデンス」「セキュア」に決定

早稲田大学競技スポーツセンター（東京都新宿区、所長：石井 昌幸）は、本学バレーボール部（部長：上野達弘、監督：松井 泰二）男子チームのユニフォームスポンサーとして、「豊田合成株式会社」様、「株式会社プログデンス」様、「株式会社セキュア」様の３社から新たにご支援いただくことになりましたことを以下の通りお知らせいたします。

ロゴ入りユニフォームは、12月1日に開幕する「第78回秩父宮賜杯全日本バレーボール大学男子選手権大会」より着用いたします。2025年度の本学バレーボール部男子は、春季・秋季の関東大学バレーボールリーグ戦においていずれも優勝を果たしており、全日本大学選手権でも2023年以来となる優勝を目指しております。

ご支援いただくスポンサー各社様のご期待に応えられるよう、バレーボール部はこれからも全力で活動に取り組んでまいります。









ユニフォームスポンサーについて

◆豊田合成株式会社（ユニフォーム両袖）

名称 ： 豊田合成株式会社

代表者 ： CEO 代表取締役社長 齋藤 克巳

公式HP ： https://www.toyoda-gosei.co.jp/

Re-S公式HP ： https://res00.base.shop/





ユニフォーム掲出ロゴ：ブランド「Re-S（リーズ）」

◆株式会社プログデンス（ユニフォーム右胸上部）

名称 ： 株式会社プログデンス

代表者 ： 代表取締役 山田 大輔

公式HP ： https://www.progdence.co.jp/



ユニフォーム掲出ロゴ



◆株式会社セキュア（ユニフォーム右胸下部）

名称 ： 株式会社セキュア

代表者 ： 代表取締役 谷口 辰成

公式HP ： https://corp.secureinc.co.jp/



ユニフォーム掲出ロゴ











松井 泰二 バレーボール部監督コメント









この度は、格別のご支援を賜り、誠にありがとうございました。

早稲田大学バレーボール部の活動に深いご理解を示してくださるとともに、若者支援という日本のみならず世界的にも重要性を増すテーマにご共感いただきましたこと、心より感謝申し上げます。同じ価値観を共有する企業の皆様にご支援いただけることは、私たちにとって何よりの心強い励みとなっております。

ご期待にしっかりとお応えできるよう、早稲田大学を代表する存在として、未来を切り拓く学生を育成し、彼らの活躍が社会に新たな価値とベネフィットをもたらすような活動を続けてまいります。

なお、スポンサーロゴを掲出した新ユニフォームは、インカレ（全日本大学男子選手権大会）にて初めてお披露目となります。

今回、3社の企業様からいただいた貴重なご支援を胸に、この大会で私たちが持てる力の全てを出し切りたいと思います。

学生らしい真摯で前向きな姿勢を保ちつつ、企業の皆様から「さらに応援したい」と思っていただけるような、好感度の高いチームづくりを進めてまいります。

一戦一戦全力で臨みますので、是非、ご期待いただければと思います。

前田 凌吾 バレーボール部男子主将コメント









この度は、ユニフォームスポンサーとして早稲田大学バレーボール部男子をご支援していただき、誠にありがとうございます。ユニフォームにそでを通し、皆様のロゴを見ることで後押しをしていただいていることを実感し、力が出てきます。皆様からのご支援への感謝を忘れず、日本一をつかみ取るために、日々の練習を全力で取り組んでいきます。