サンロード２０２５ウィンタースクラッチセール開催について
吉祥寺サンロード商店街では、恒例の「サンロード2025ウィンタースクラッチセール」を下記のとおり開催します。
参加店でお買い上げ1,000円ごとにスクラッチカードを1枚プレゼントします。先着80,000本限定、総額800万円分のお買物券や限定Tシャツがその場で当たります。
人気漫画『魁!!男塾』の原作者・宮下あきら先生が、今回のためだけに描き下ろした新作イラストを特別起用。男塾キャラクターたちが、スクラッチセールを熱く盛り上げます。ファン必見のスペシャルアートです。
1985年『週刊少年ジャンプ』（集英社）での連載開始以来、アニメ・映画・ゲーム化を経て、今もなお多くの世代に愛される『魁!!男塾』。その熱き魂が、冬のサンロードを彩ります。
【開催概要】
スクラッチ配布総数 80,000本
スクラッチ配布期間 2025年12月17日（水）～2025年12月26日（金）
スクラッチ有効期限 2025年12月17日（水）～2026年1月5日（月）
【景品内容 総額800万円分のサンロードお買物券とラッキー賞100本】
サンロード賞 サンロードお買物券10,000円分（50本）
A賞 サンロードお買物券5,000円分（200本）
B賞 サンロードお買物券1,000円分（2,000本）
C賞 サンロードお買物券500円分（4,000本）
D賞 サンロードお買物券300円分（6,000本）
E賞 サンロードお買物券100円分（7,000本）
ラッキー賞 オリジナルTシャツ（100本）
※ラッキー賞引換所 BOOKSルーエ
（C）宮下あきら／集英社
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【主催・お問い合わせ先】
吉祥寺サンロード商店街振興組合
TEL 0422-21-2202（11:00～16:00／土日祝・年末年始12/29（月）～1/3（土）を除く）
https://sun-road.or.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335768&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335768&id=bodyimage2】
配信元企業：吉祥寺サンロード商店街振興組合
参加店でお買い上げ1,000円ごとにスクラッチカードを1枚プレゼントします。先着80,000本限定、総額800万円分のお買物券や限定Tシャツがその場で当たります。
人気漫画『魁!!男塾』の原作者・宮下あきら先生が、今回のためだけに描き下ろした新作イラストを特別起用。男塾キャラクターたちが、スクラッチセールを熱く盛り上げます。ファン必見のスペシャルアートです。
1985年『週刊少年ジャンプ』（集英社）での連載開始以来、アニメ・映画・ゲーム化を経て、今もなお多くの世代に愛される『魁!!男塾』。その熱き魂が、冬のサンロードを彩ります。
【開催概要】
スクラッチ配布総数 80,000本
スクラッチ配布期間 2025年12月17日（水）～2025年12月26日（金）
スクラッチ有効期限 2025年12月17日（水）～2026年1月5日（月）
【景品内容 総額800万円分のサンロードお買物券とラッキー賞100本】
サンロード賞 サンロードお買物券10,000円分（50本）
A賞 サンロードお買物券5,000円分（200本）
B賞 サンロードお買物券1,000円分（2,000本）
C賞 サンロードお買物券500円分（4,000本）
D賞 サンロードお買物券300円分（6,000本）
E賞 サンロードお買物券100円分（7,000本）
ラッキー賞 オリジナルTシャツ（100本）
※ラッキー賞引換所 BOOKSルーエ
（C）宮下あきら／集英社
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【主催・お問い合わせ先】
吉祥寺サンロード商店街振興組合
TEL 0422-21-2202（11:00～16:00／土日祝・年末年始12/29（月）～1/3（土）を除く）
https://sun-road.or.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335768&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335768&id=bodyimage2】
配信元企業：吉祥寺サンロード商店街振興組合
プレスリリース詳細へ