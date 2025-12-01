ANA・ボーイング777就航30周年記念の限定モデルが登場！『SEIKO for ANA 777デザイン』A-style、ANA Mall店、＠SKYにて12月1日より数量限定で販売
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ANAのボーイング777型機の就航30周年記念商品として、セイコーウオッチ株式会社（以下、セイコー）とANAのコラボレーションウォッチ『SEIKO for ANA 777デザイン』を発売します。
ANA公式ECサイト「ANAショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/）、「ANAショッピング A-style ANA Mall 店（以下、ANA Mall店）」、国内線機内/ラウンジ内の ANA Wi-Fi Service からアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」にて、12月1日（月）より販売を開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335657&id=bodyimage1】
■ 人気が高いANAボーイング777の魅力を詰め込んだ、数量限定のクロノグラフが登場！
ANAの機体の中でも人気が高い、「ボーイング777」通称「トリプルセブン」が、1995年のANA就航から今年12月で30周年を迎えます。これを記念し、限定デザインのアイテムを順次販売しています。
今回は、ボーイング777をイメージしたオリジナルウォッチが登場します。セイコーとANAのコラボレーションモデルは、2023年に「ボーイング787」、2024年に「ボーイング727」をイメージしたオリジナルウォッチを販売し、ご好評をいただきました。3年目の2025年はANA就航30周年という節目の「ボーイング777」をモチーフにした特別な1本です。
双発機として非常にパワフルで巨大なエンジンを持つ特徴を、ダイヤル全体で表現し、ANAらしい配色で仕上げました。クロノグラフのサブダイヤルには、ボーイング777をモチーフとした要素を落とし込んでいます。6時位置のサブダイヤルには「777」の数字を入れ、12時位置のサブダイヤルにはボーイング777の特徴である真円断面の胴体をデザイン。正面から見たシルエットの美しさをイメージしています。裏ぶたには、ANAロゴとともに、片側6輪のランディングギアと垂直尾翼が美しいボーイング777のシルエット、さらに777本限定のシリアルナンバーを刻印しています。日常使いの時計としてはもちろん、コレクションとして飾っても楽しんでいただける、航空機ファンにはたまらない時計です。
【SEIKO for ANA 777デザイン】 のこだわりポイント
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335657&id=bodyimage2】
■ 販売チャネル
【販売開始】2025年12月1日（月）10時より
●「ANAショッピングA-style」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press284
●「ANAショッピングA-style ANA Mall店」WEBサイト https://www.astyle.jp/sc/press285
●「ANA STORE@SKY」 https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/promotions/ana-sky-shop/promo/
※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335657&id=bodyimage3】
■ 新商品詳細
＜ANAオリジナル＞SEIKO for ANA 777デザイン オリジナルウォッチ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335657&id=bodyimage4】
【価 格】 59,800円 （税込） 【原産国】 日本 【カラー】 ブルー
【素 材】 フェイス・バンド・ケース：ステンレススチール 風防：ガラス（ハードレックス）
