【SAK University】募集開始からわずか3か月で申込者が1,000名を突破　パスウェイプログラム参加者は100名突破

株式会社エスアイイー

英国国立エセックス大学公認の国際教育提携校 SAK University 東京イノベーションキャンパス（以下、SAK University）は募集開始からわずか3か月でオープンキャンパス申込者数が1,000名、パスウェイプログラムの申込者数が100名を突破しました。



2026年4月より導入する新たな入学方式「パスウェイ利用型選考」への注目が高まっているほか、オープンキャンパスや学校体験イベント「Discovery Days（ディスカバリーデイズ）」は幅広い年代からの関心を集め、オンライン・対面の双方で申込が増加しています。

こうした関心の高まりの背景には、SAK Universityが今後ますます需要が高まる「IT×AI」分野を学べる教育機関であることが挙げられます。

高校生の進路選択としてはもちろん、通い直しを考える大学生、学び直しを検討する社会人の皆様からも関心を集めています。

現在は2026年4月入学の願書受付中。

募集要項や出願方法など、詳細は公式HPからご確認いただけます。

興味をお持ちの方は、ぜひお早めにお申し込みください。

参加者100名突破！注目を集めるパスウェイ利用型選考とは

公式HP :https://sak.ac/

「パスウェイ利用型選考」は、入学希望者のやる気や熱意を重視する入学方式です。

本校の講師が実施する「情報I」の講義を受講することで、入学前に実際の授業の雰囲気を体験できます。さらに、各回の講義後に実施する確認テストで一定の成績を修めた場合、入学試験の一部が免除されます。

この仕組みにより、学力試験だけに依存しない、より総合的で多面的な評価を実現し、多様なバックグラウンドを持つ学生が挑戦しやすい環境を整備しています。

パスウェイプログラムは募集開始からわずか3か月で申込者数100名を突破しました。

現在の申込状況から、選考倍率はおよそ2倍程度になる見込みです。

講義での学習成果や取り組み方が評価の中心となるため、これまでの経験に関わらず、努力を積み重ねるほど合格に近づける入試方式です。

これからも、意欲ある学習者が公平に挑戦できる入学機会の提供を目指してまいります。

※パスウェイプログラムの利用には条件があります。詳細はオープンキャンパスにご参加いただくか、入学支援課までお問い合わせください。

オープンキャンパスに1000名を超える申込み

問い合わせる :https://sak.ac/

本校のオープンキャンパスには、募集開始以降3か月間の累計で1,000名を超える申し込みがありました。

この背景には、本校が提供する「IT×AI分野の実践的な学び」や、英国国立大学との共同プログラム、現役エンジニア講師による体験など、実際の学びの魅力を体験できる点が大きく影響しています。

また、オンラインまたは対面で参加方法を選べるため、遠方の高校生や大学生、社会人の方など幅広い層からの参加も増えています。

学校体験イベント「Discovery Days」

品川・天王洲キャンパスでオープンキャンパス実施時の様子オープンキャンパスに申し込む :https://sak.ac/open-campus

本校では、進路検討中の皆さまに本校の学びをより深く知っていただくため、オープンキャンパスだけではなく、学校体験イベント「Discovery Days（ディスカバリーデイズ）」など、さまざまなイベントを実施しています。

Discovery Daysでは教員によるワークショップ「HANDS-ON LAB」「XP RESEARCH REPORT」をはじめ、外部からITテクノロジーのフロントランナーが教壇に立つ「FUTURE TALK」など、ITに興味のある皆様にご参加いただけるプログラムを開催しています。

いずれも参加費は無料で、SAK Universityの国際水準のコンピュータテクノロジーを体験できるイベントにご参加いただけます。

今後の実施スケジュールや参加方法については、特設サイトにて随時更新しています。

■ SAK University東京イノベーションキャンパスについて

学校体験イベントをチェックする :https://sak.ac/discovery-days/

SAK Universityは、日本国内で英国国立大学の教育プログラムを日本語で学べる新たな選択肢として、2025年9月に東京に開校。

生成AI、サイバーセキュリティ、ソフトウェア開発などの分野を中心に、実践力を重視した最先端IT教育を展開します。英語力に不安がある方でも、すべての授業は日本語で実施されるため、安心して国際水準の学びを修得できます。

■英国国立エセックス大学の概要

エセックス大学は、THE世界大学ランキングにてTOP350（※1）に入る英国屈指の研究大学で、社会科学、経済学、政治学分野を中心に世界的に評価されています。

1964年に設立された英国の国立研究大学で、特に人権分野で国際的に高く評価されています。卒業生は国連など国際機関で活躍し、ノーベル賞受賞者を2名輩出。BBCやVISAといったグローバル企業への就職実績も豊富です。また、The Guardian University Guide 2026で全英12位（※2）にランクインしています。

■問い合わせ先

SAK University 東京イノベーションキャンパス

入学支援課

TEL：0120-105-977

email：info@sak.ac

公式HP :https://sak.ac/

出典

※1 Times Higher Education2026 英国国立エセックス大学、北海道大学、筑波大学＞301-350位 慶應義塾大学＞601-800位

※2 The Guardian University Guide 2026 英国国立エセックス大学＞12位