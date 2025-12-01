¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¿·µòÅÀ¤ò³«Àß¤·¡¢»ÔÈÎ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¶¯²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©´¢Ã«»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶áÆ£ Ä÷¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¡×¡Ë ¤Ï¡¢¶áÇ¯¡¢»ºµ¡Ê¬Ìî¤ª¤è¤Ó¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¼ûÍ×¤¬¿Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÎÈÎÇäÌÖ¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Ï¥Î¥¤¤È¥Ûー¥Á¥ß¥ó¤ËJTEKT SALES VIETNAM COMPANY LIMITED¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡Öµ»½Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÃÏµå¤ÈÆ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë´ð¤Å¤¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤È¤·¤ÆJTEKT Group 2030 Vision¡Ö¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤È¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀßÈ÷¤Ç¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ø¤ÎÊÑ³×¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢´ûÂ¸À½ÉÊ¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤È¿·ÎÎ°è¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÎ¾¼´¤Ç¤Î´ë¶È³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤É¤Î»ÔÈÎÉÊ¤Î³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥àËÌÉô¥Ï¥Î¥¤¤ËJTEKT SALES VIETNAM COMPANY LIMITED¤ÎËÜ¼Ò¤ò¡¢¤½¤·¤ÆÆîÉô¥Ûー¥Á¥ß¥ó¤ËÃóºß°÷»öÌ³½ê¤ò¿·Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆîËÌ¤Ë¹¤¬¤ë¼ûÍ×ÃÏ¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤ÄÅª³Î¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸½ÃÏÂåÍýÅ¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿±Ä¶È³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÀ½ÉÊÄó°ÆÎÏ¡¦µ»½Ñ»Ù±ç¡¦¥µー¥Ó¥¹ÂÐ±þÎÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸½ÃÏÂåÍýÅ¹¤È¤ÎÏ¢·È¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¤ÎÂ¿¹ñÀÒ´ë¶È¤¬¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/28729/table/536_1_ff4cf03b5fa7b0a23c03c3825e4f6ce2.jpg?v=202512010159 ]
°ú¤Â³¤¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È¥°¥ëー¥×¤ÏOne JTEKT¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥¢¥³¥ó¥Ô¥¿¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç»Ù¤¨¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£