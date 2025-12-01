【福袋 2026】毎年即完売！HARIOネットショップ福袋 2025年12月1日（月）より予約開始！

株式会社ハリオ商事

株式会社ハリオ商事（本社：東京都中央区、代表取締役：柴田 亘保）は、HARIOネットショップにて、“HARIOらしいこだわり”の詰まった「HARIOネットショップ福袋 2026」を販売いたします。

予約開始前から話題の福袋。2025年12月1日（月）より予約を開始いたします。

「HARIOおうちクッキングセット 2026」を除き、2025年12月中旬以降順次発送を予定しております。（「おうちクッキングセット」は2026年1月中旬以降順次発送予定です。）

コーヒーやティーはもちろん、キッチン用品、ペット用品と、多くの皆様に楽しんでいただける福袋をご用意しました。

中身が分かる福袋なので安心して選べ、今年もすぐに完売が予想されます。気になる方はぜひお早めにチェックしてください。

【HARIOネットショップ】

福袋特集ページ：https://shop.hariocorp.co.jp/pages/luckybag2026

福袋一覧ページ：https://shop.hariocorp.co.jp/collections/luckybag2026

【HARIO公式NETSHOP楽天市場店】

福袋一覧ページ：https://item.rakuten.co.jp/hario-onlinestore/c/0000000266/

【公式HARIOネットショップYahoo!店】

福袋一覧ページ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/hariopartscenter/caa1c2de.html

■今年のHARIOネットショップ福袋のポイント

【1.バリエーション豊富な全8種類！】

「コーヒー」「ティー」「キッチン」「猫」「犬」など、ライフスタイルに合わせて選べる8種類の福袋をご用意しました。

人気の器具や耐熱ガラス、ティーセット、ペット用品まで、どれもHARIO NETSHOPの売れ筋アイテムを詰め込んだセットとなっております。

【2.最大56％OFF！中身が見える安心の福袋】

どの福袋も、中身がすべて分かる“オープンタイプ”。さらに最大56％OFFとお得感もたっぷりです。

「気になっていたあのアイテムをお得に試すチャンス！」と、例年は販売開始後すぐに完売する人気企画です。

【3.開けた瞬間ワクワク！テーマごとに個性豊かなセット内容】

V60発売20周年を記念した限定カラーのドリッパーが入った「コーヒーセット〈グレー〉」、

アウトドア派にも人気のZebrang（ゼブラン）シリーズを詰め込んだ「コーヒーセット〈ブラック〉」、

ティーとコーヒーを両方楽しめる「ティー＆コーヒーセット」、

キッチンを彩る「ガラス製調理器具セット」、

さらにペットとの暮らしをやさしくサポートする「猫セット」「犬セット」など、

どれも“HARIOらしいこだわり”が詰まった内容となっております。

■HARIO NETSHOP 2026福袋 商品概要

1.コーヒーセット01〈グレー〉

https://shop.hariocorp.co.jp/products/lb-hco-26

通常15,477円相当が8,800円！

＜ セット内容 ＞

・V60 カラーブリュー（アーバングレー） 1点

・電動コーヒーミル・スイッチ（ホワイト） 1点

・フタ付き保温マグ（グレー） 1点

・V60ドリップケトル・フィット（シルバー） 1点

・V60 ペーパーフィルター01W Zebrang 3点

V60発売20周年を記念した限定カラーのハンドドリップセットをはじめ、ハンドドリップに必要なコーヒーアイテムをぎゅっと詰め込んだ、お得で特別なコーヒー器具の福袋です。開けた瞬間からコーヒータイムが楽しみになる、嬉しいセットです。

2.コーヒーセット02〈ブラック〉

https://shop.hariocorp.co.jp/products/lb-hcob-26

通常25,212円相当が11,000円！

＜ セット内容 ＞

・V60フラットドリッパー02 PLUS Zebrang 1点

・V60ペーパーフィルター02W Zebrang 2点

・ゼブラングラス400 1点

・ゼブラングラス200 1点

・ゼブラン ノマド ドリップケトル 1点

・ゼブランコーヒーミル ステンレスカッター 1点

・セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600mL（ブラック） 1点

折り畳んでコンパクトに収納できるV60ドリッパーや、ステンレス刃で心地よい切れ味のコーヒーミルなど、ブラックを基調としたコーヒーアイテムをラインナップ。

ハンドドリップに必要な器具がひと通り揃った、お得でスタイリッシュなセットです。

毎日のコーヒータイムを、格好良く、そして特別な時間にしてくれます。

3.ティーセット

https://shop.hariocorp.co.jp/products/lb-htor-26

通常11,550円相当が6,600円！

＜ セット内容 ＞

・茶茶急須・丸 AYAORI 1点

・ウォーターピッチャー 1点

・セラミックコーティング 真空二重保温ポット 600mL（ホワイト） 1点

・ストレートマグ 2個セット 1点

HARIO NETSHOPで人気の「茶茶急須・丸 AYAORI」をはじめ、保温ポットや耐熱ガラスのピッチャー、使いやすいマグをセットにした、お茶を楽しむための福袋。

毎日のティータイムがもっと特別になるアイテムを揃えました。

4.ティー＆コーヒーセット

https://shop.hariocorp.co.jp/products/lb-htc-26

通常22,000円相当が9,900円！

＜ セット内容 ＞

・カフェプレス・ウッド 1点

・ボナ・琺瑯ドリップケトル 1点

・ティー＆コーヒーメーカーマグ 1点

お茶もコーヒーも楽しみたい方にぴったりのセット。

オリーブウッドや琺瑯の質感を活かした、ナチュラルでぬくもりを感じるアイテムをそろえました。

その日の気分でお茶もコーヒーも、ゆったり味わえる福袋です。

5.キッチンセット

https://shop.hariocorp.co.jp/products/lb-hck-26

通常16,060円相当が8,800円！

＜ セット内容 ＞

・ガラスのレンジ小鉢 2個セット 1点

・耐熱ガラス製メジャーカップ 2個セット 1点

・ガラスの一夜漬け器 S ホワイト 1点

・レンジフタ付き耐熱ガラス製ボウル 3個セット 1点

・フルーツスムージーメーカー（ペールグレー） 1点

ネットショップ限定の「ガラスのレンジ小鉢」や、フタ付きの耐熱ガラスボウル、メジャーカップなど、毎日の下ごしらえから食卓まで快適に彩ってくれるアイテムを詰め合わせました。

料理の時間がもっと楽しくなる、使い勝手抜群のキッチン福袋です。

6.HARIOおうちクッキングセット2026

https://shop.hariocorp.co.jp/products/hock-26-tgr

通常6,710円相当が3,300円！

＜ セット内容 ＞

・耐熱ガラス製浅型ボウル 2000 1点

・耐熱ガラス製グラタン皿 600 2点

・耐熱ガラス製スイーツボウル300 2点

・耐熱ガラス製保存容器・角250 1点

・耐熱ガラス製保存容器・角600 1点

レンジ・オーブンで簡単調理ができ、食器としても使いやすい耐熱ガラスシリーズのバリエーションを取り揃えました。

保存容器、グラタン皿、スイーツボイルは収納性も高いスタッキングタイプです。おうちクッキングに活躍するアイテムを詰め込んだ福袋です。

7.猫セット

https://shop.hariocorp.co.jp/products/lb-nn-26

通常9,405円相当が4,400円！

＜ セット内容 ＞

・にゃんプレボウル・ホワイト 1点

・にゃんマット・グレー 1点

・猫草栽培キットにゃんベジリフィル2パック 2点

・ペットのブラシ グルッテ ソフト オレンジ 1点

・ファミリア ボタニカルスプレー150mL 1点

・ファミリア ペット食器クリーナー300mL 1点

可愛い絵柄のにゃんプレボウルや、肌にやさしい柔らかなシリコーンブラシをはじめ、猫草栽培キットや自然由来のケアアイテムをセットに。

愛猫との暮らしを心地よく彩る福袋です。

8.犬セット

https://shop.hariocorp.co.jp/products/lb-wn-26

通常13,970円相当が6,600円！

＜ セット内容 ＞

・ワンコトイレマットワイド 1点

・マルプレ2（ホワイト） 1点

・ペットのブラシ グルッテ ソフト オレンジ 1点

・ファミリア ボタニカルスプレー 150mL 1点

・ファミリア ボタニカルシャンプー 300mL 1点

・ファミリア ボタニカルトリートメント 125mL 1点

・コンパクトエリザベスカラー エリコS 1点

自然由来のシャンプー＆トリートメントや、肌にやさしい柔らかなシリコーンブラシなど、ケアアイテムが充実。

人気のトイレマットも入った、愛犬との暮らしを心地よくサポートするHARIOペット用品の福袋です。

■予約開始日

2025年12月1日（月）より、HARIO公式ネットショップ限定で予約受付スタート！

数量限定のため、例年通り即完売が予想されます。

気になるセットはぜひ早めにチェックしてくださいね！

