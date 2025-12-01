日本サッカー界を牽引し、世界の舞台でも活躍する遠藤航選手が、レジーナクリニックオムの新アンバサダーに就任

医療法人誠崇会

全国に21院展開する医療脱毛クリニック「レジーナクリニックオム」（医療法人誠崇会）は、プロサッカー選手・遠藤航さんを新アンバサダーとして起用しました。

“誠実の象徴”として遠藤航選手を起用

レジーナクリニックオムは、医療脱毛を「美のため」ではなく、“誠実の身だしなみ”として捉えるブランドコンセプトを掲げています。清潔とは単なる見た目の問題ではなく、人から信頼されるための礼儀であり、姿勢そのものだと考えています。この価値観は、常に誠実に向き合い続け、日々の積み重ねを大切にしてきた遠藤選手の姿と重なります。

遠藤選手は、確かな実力に加え、周囲の仲間から厚い信頼を寄せられる人柄を備えた、“誠実の象徴”ともいえる存在です。その姿は、レジーナクリニックオムが掲げる「誠実さこそが、信頼される男の新しい身だしなみである」というメッセージを体現しています。

こうした背景から、ブランドの理想像を体現する存在として、起用を決定しました。

遠藤選手コメント

勝つために必要なのは、特別な才能ではなく、日々の準備だと思っています。

日々の準備を怠らず、自分を磨き続けること。

どんなに小さいことでも、積み重ねていけば必ず力になる。

そして、その積み重ねの先に“信頼”が生まれる。

信頼は求めて得るものではなく、日々の姿勢の中から生まれるもの。

それは、どんな仕事や人生にも通じることだと思います。

遠藤選手出演のWEBCM公開

今回のWEBCMは、遠藤選手本人のインタビューを中心に構成。

活躍し続けるための準備を淡々と積み重ねる彼の姿を、モノクロの引き締まった映像で表現しています。“誠実さは姿勢から宿る”というメッセージを静かに強く語る内容です。

レジーナクリニックオムCM「何のため？篇」

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=4Crglj-FxKY ]

レジーナクリニックオムCM「準備は裏切らない篇」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=NjCR5aIqNTs ]

レジーナクリニックオムCM「信頼とは？篇」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=mOGa_JuMlnU ]

遠藤選手のアンバサダー就任を記念して、期間限定キャンペーンを実施中

１.「努力を積み重ねる全ての男たちへ」限定プラン

今回の就任を記念し、日々のビジネスシーンやプライベートで“誠実の身だしなみ”を整えたい方に向けた特別なトライアルプランです。

・足（ひざ下）脱毛 1回トライアル 6,600円（税込）

・腕（ひじ下）脱毛 1回トライアル 6,600円（税込）

※本プランの施術は平日限定です詳細はこちら :https://homme.reginaclinic.jp/lp/anq/leg_all_cpn/

２.アンバサダー就任記念SNSキャンペーン

遠藤選手のアンバサダー就任を記念し、公式Xアカウントにて「アンバサダー就任記念SNSキャンペーン」を実施いたします。

公式X（@reginahomme）をフォローの上、対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選で100名様にオリジナルQUOカード（500円分）をプレゼント。

レジーナクリニックオムについて

レジーナクリニックオムは2021年5月の開院以降、全国に21院展開。

ヒゲ脱毛を中心に、全身脱毛やVIO脱毛など男性向けの多様な脱毛プランを提供しています。濃いヒゲや太い毛に効果抜群の熱破壊式レーザー「ジェントルマックスプロ」をはじめ、蓄熱式レーザーの機器も取り入れ、毛の濃さや部位ごとに最適な脱毛機で脱毛効果を最大化させます。

レジーナクリニックオムでは、医師や看護師、カウンセラーが実務や研修を通じて、知識や技術の向上に励み、患者様にご満足いただけるクリニックを目指しています。

公式サイト :https://homme.reginaclinic.jp/公式YouTube :https://www.youtube.com/@reginahomme