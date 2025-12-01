～おうちの電気を消して、ウォームシェア！～

「イオンモールで温（ぬく）もーる！」開催！

イオンモール株式会社（以下、当社）は、２０２５年１２月１日(月)～２０２６年２月２８日(土)までの期間、環境省地球環境局デコ活応援隊（脱炭素ライフスタイル推進室）と連携し、ウォームシェアを推進する取り組み「イオンモールで温（ぬく）もーる！」を開催します。

【イオンモールで温（ぬく）もーる！】開催概要

開 催 期 間 ： ２０２５年１２月１日（月）～２０２６年２月２８日（土）

特設サイト ： https://lp.aeonmall.com/lp/warmshare/

当社は、環境省が推進する「デコ活（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）」に賛同、ご自宅の電気（暖房等）を消して、イオンモールで快適に楽しく過ごしていただくことで、エネルギー消費や電気代を削減するウォームシェアの取り組みを推進。また、一昨年より各自治体と連携しイオンモールをウォームシェアスポットとして登録、暖かい館内でのイベントや快適な館内環境づくりを行うことで、地域のウォームシェア普及活動をサポートしています。

今後も当社は、地球にも家計にも優しい「ヘルス＆ウエルネスプラットフォーム」の基盤づくりを目指すとともに、環境や健康への活動が負担なく、自発的に行動変容を起こすことができる取り組みを実施してまいります。





レストランやフードコート、映画館、ベンチなどモール内各所に地域のお客さまが集い、楽しくお過ごしいただける場所を多数ご用意しています。

総 席 数 ： 約３６０,０００席（１モール平均約２,５００席）

・モール内に設置されているベンチ ：約 ２５,０００席

・レストラン、フードコート ：約２１５,０００席

・映画館等の席数 ：約１２０,０００席

このほか休憩スペースやイベントスペースを活用した、くつろぎスポットを設置します。





お子さまの遊び場として、柔らかいマットを敷いたキッズスペースや、木のぬくもりが感じられるモクイクひろばをご用意しています。

さらに「温もーる！」期間中、イベントスペースなどを活用した遊び場も期間限定で設置します。





ショッピングをしながら健康的なライフスタイルをサポートするイオンモールウォーキング。

「温もーる！」期間中は、イオンモールアプリをご利用いただくことでおトクに楽しく歩けるキャンペーンを実施します。寒い冬でも快適に歩ける環境をご提供し、お客さまに楽しく“ぬくぬく”と館内で歩いて過ごしていただける取り組みを実施。さらに、今年歩いた歩数や距離など1年の成果をアプリ内でご確認いただけます。

■歩き納め

期 間：２０２５年１２月１日（月）～１２月３１日（水）

内 容：期間中、モールウォーキングにご参加いただくと、ＷＡＯＮＰＯＩＮＴがあたる「金のトコくじ」を通常の２倍プレゼント。

■初歩き

期 間：２０２６年１月１日（木）～１月１２日（月）

内 容：期間中、モールウォーキングにご参加いただくと、「金のトコくじ」や「銀の補助券」があたるおみくじに参加いただけます。

２０２６年の運試しを行っていただくとともに、歩くことによる健康習慣づくりをご提案します。





館内の専門店では、“心”“体”“食”をテーマに、心が温まるグッズやギフト、冬物アイテム、この時期ならではのあったかメニューなど、お客さまが快適な館内で楽しくショッピングして過ごしていただける環境や商品をご提供します。

以上