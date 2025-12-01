美と健康の統合を加速！12/1(月)Dstyle group.が「DUAL MEDICAL」を設立し、Mente接骨院11店舗が参画。2035年までに200店舗を目指す新戦略へ

株式会社Dstyleホールディングス

美容と健康のトータルソリューションを展開する Dstyle group.より新会社、株式会社DUAL MEDICAL（本社：東京都渋谷区／代表取締役最高執行責任者(COO):森田岳）を設立しました。2025年12月1日より、関東エリアで11店舗を展開する接骨院グループ 「Mente接骨院」 を新たに迎え入れ、Dstyle group.は「美」と「健康」を融合させた新たなサービス価値を創出し、お客様満足度と社員満足度のさらなる向上を目指します。

■「Mente接骨院」について

「Mente接骨院」は、“あなたのリカバリー＆リラックス”をコンセプトに、

保険施術から自費メニューまで、幅広い層に専門的な施術を提供する接骨院です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135260/table/169_1_a203c7a120c935290271b10beb0abd56.jpg?v=202512010159 ]

■株式会社DUAL MEDICAL設立の背景

Dstyle group.はこれまで、美容・健康を横断するソリューションを展開し、

“外見の美しさ”だけでなく、“内面からの健康美”を提案してきました。

その中で、身体の土台である「骨格・筋肉・姿勢」へのアプローチを強化するため、

関東エリアを中心に11店舗を展開し、国家資格者による専門施術で地域から厚い信頼を得ている「Mente接骨院」との間で、お客様の健康課題を包括的に支える強いシナジーが生まれ、株式会社DUAL MEDICAL設立いたしました。

分析データ、カウンセリング理論、人材育成プログラムなど、グループが蓄積してきたノウハウを接骨院現場へ展開し、顧客満足度と施術クオリティの向上を目指します。

私たちは今後、Mente接骨院のノウハウとDstyle group.の総合的な知見をかけ合わせ、

より多くの地域で“美と健康のトータルサポート”をお届けするため、

2035年までに200店舗の展開を目指します。

-株式会社DUAL MEDICAL 代表取締役社長 森田岳-

「Mente接骨院」は、地域の皆さまの身体のお悩みに真摯に向き合い、健康を支える存在として歩んでまいりました。

このたび、美と健康をソリューションする Dstyle group. のノウハウとリソースを融合することで、施術技術と顧客満足度の向上を実現してまいります。

■株式会社DUAL MEDICALについて

関東エリアで11店舗を展開する接骨院グループ 「Mente接骨院」を運営し、健やかで美しい身体づくりをサポートします。

・会社名：株式会社DUAL MEDICAL

・代表取締役社長：森田岳

・本社：東京都渋谷区神宮前4-7-1

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・外国法人上海ダイアナ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/