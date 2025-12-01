日本屋内位置情報サービス（LBS）市場 は、2033年に7億4,740万米ドル規模へ急伸、CAGR18.34％で進むリアルタイム測位・AI連携ソリューションが産業DXの次世代価値を創出
日本屋内位置情報サービス（LBS）市場は、2024年の7億4,740万米ドルから2033年には3億4,021万米ドルに達すると予測されており、2025年から2033年の期間において年平均成長率（CAGR）18.34%で成長すると見込まれています。LBSは、建物内や限られた空間で人や物の位置を把握・追跡する技術であり、Wi-Fi、WLAN、UWB、GPS、Bluetooth、MEMSなどの多様な無線通信やモバイル技術を駆使しています。日本国内では、商業施設や物流センター、流通ネットワークなど、さまざまな分野でこの技術の導入が進んでおり、店舗内の商品検索、モバイル決済、イベント情報の取得など幅広いユースケースで活用されています。
市場を牽引する要因
コネクテッドデバイスの普及が、市場拡大の重要な推進力となっています。スマートフォンやタブレット端末の利用時間は過去10年間で3倍に増加し、1日あたり平均106分に達しています。2027年までに、日本の人口の94%以上、約1億1,550万人がモバイル端末を利用すると予想されます。また、50代以上の成人の90%以上がスマートフォンを活用しており、10代から40代にかけてもほぼ全員がモバイル端末に依存しています。こうした環境下で、屋内測位機能を備えた端末の普及は、ナビゲーションアプリや屋内地図プラットフォームの利用拡大を後押ししています。位置情報技術は、消費者がモバイルアプリを通じてデータを共有することを可能にし、レストラン、ショッピングモール、ATM、映画館などの情報をユーザーに適切に提示できるようになっています。
市場成長の制約要因
一方で、日本屋内位置情報サービス（LBS）市場拡大に影響を与えています。LBSは個人情報を収集・利用する性質があるため、個人データの盗難や不正利用に対する消費者の警戒心が高まっています。特に、個人の動向を監視する場面では信頼性が問われるほか、データが第三者と共有される可能性もあり、情報保護への懸念が成長の抑制要因となっています。
技術革新による市場機会
日本屋内位置情報サービス（LBS）市場では、技術進歩による新たな成長機会が広がっています。IoTデバイスから得られる膨大なデータを活用して、位置情報サービスや地図の精度を向上させ、よりパーソナライズされた体験を提供する取り組みが進んでいます。また、ARやVR技術の台頭により、没入型のバーチャル体験をユーザーに提供することが可能となり、位置情報サービスの付加価値が向上しています。IoTとの統合によって、資産の追跡や監視、管理など新しいユースケースが生まれ、市場におけるLBSサービスの採用拡大に寄与しています。
主要企業のリスト：
● Google LLC
● Kokusai Kogyo Co., Ltd.
● Hitachi, Ltd
● Waveon Co., Ltd.
● AGOOP Corp.
● Pinmicro
● Rei Frontier, Inc
● GPS Data Service Co., Ltd.
● IndoorAtlas
● HERE Global B.V.
市場セグメントの動向
ソリューションタイプ別:
トラッキング機能を中心としたLBSソリューションが市場を牽引しており、2024年には最大の収益シェアを占めています。企業は屋内LBSを活用し、設備、在庫、車両、従業員の動態管理を行うことで、業務効率化やコスト削減、全体的なパフォーマンス向上を図っています。
