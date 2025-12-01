株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する淡路島にある「ハローキティ」の施設「AWAJI HELLO KITTY APPLE LAND」で実施している、12月限定のイベント情報やお得なキャンペーン情報をお知らせいたします。

＜「HELLO KITTY SMILE」 開催イベント＞

住所： 兵庫県淡路市野島蟇浦985-1お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037営業時間： 平日／11：00～18：00、土日祝／10：00～19：00

①ミッションカード『CHIRISTMAS MISIION』 概要

期間： 12月１日（日）～12月30日（火）内容： HELLO KITTY SMILEの5つのエリア内にいるスタッフに合言葉「メリークリスマス」をお伝えいただくと限定ステッカーをお渡しします。全5種類の限定ステッカーを全て集めると、本イベント限定デザインのマグネットをプレゼント ※無くなり次第終了料金： 1,000円（税込み）※別途施設入場料が必要

②ミニステージ 『ハローキティのクリスマスパーティー』 概要

期間： 12月7日（日）～12月25日（木）※全4回公演開催時間： 15：30～16：00（開場 15：00）場所： HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」内容： ハローキティがHELLO KITTY SMILEのオリジナル楽曲“Motto Motto Smile”を披露。また、ステージ上にあるクリスマスツリーを装飾するコンテンツを実施料金： 無料※4歳以上の方はワンオーダーをお願いします ※別途施設入場料が必要

＜「HELLO KITTY SHOW BOX／HELLO KITTY APPLE HOUSE」 開催イベント＞

住所： 兵庫県淡路市野島平林177-5お問合せ： HELLO KITTY SHOW BOX／HELLO KITTY APPLE HOUSE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037営業時間： ＜HELLO KITTY SHOW BOX＞ランチ公演／11：00～13：30、カフェ公演／14：00～17：00 ※カフェ公演は第1部 14：00～15：30、第2部 15：30～17：00の2部制＜HELLO KITTY APPLE HOUSE＞ 11：00～17：00

③HELLO KITTY SHOW BOXクリスマス特別公演 『Hello kitty Twilight Music』

開催日： 12月25日（木）、12月26日（金） 内 容： シアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」でハローキティが誰もが知るクリスマスの名曲を、 可愛くロマンティックに歌い上げる特別ステージと、クリスマス限定ディナーを一緒に愉しめるディナーショー公演時間： 17：30～20：00料金： 大人／3,500円 、子ども／2,500円 ※税込価格 ※すべて税込価格 ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能 ※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む曲目： サンタが街にやってくる・ジングルベルなど計9曲場所： HELLO KITTY SHOW BOX

④『Hello Kitty Fantastic Parties‼』 12月公演 概要

公演期間： 12月１日（月）～ 12月30日（火）営業時間： 11：00～13：30（開場11：00、最終入場12：00）内容： 誰もが一度は聞いたことのある心躍るクリスマスソングメドレーを始め、クリスマスの訪れを彩る全6曲を披露。料金： 大人／3,500円、子ども（4～12歳）／2,500円 ※すべて税込価格 ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む曲目： クリスマスメドレー、Sing Sing Singなど計6曲場所： HELLO KITTY SHOW BOX

⑤『Chiristmas Chronicle』 概要

公演期間： 11月8日（土）～ 12月25日（木）営業時間： カフェタイム／14：00～17：00 第1部 14：00～15：30（SHOWTIME／14：30～15：00）第2部 15：30～17：00（SHOWTIME／16：00～16：30）料金： 大人／３,000円（税込）子供／２,000円（税込）※1ドリンク・ショー・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料金を含む ※プラン内容は変更となる可能性がございます。詳しくは公式HPをご確認ください。内容： 「ひいらぎかざろう」や「ジングルベル」など、誰もが知る心躍るクリスマスソング計6曲を、ハローキティの歌とダンスのパフォーマンスに乗せてお届け曲目： 心躍るクリスマスソング 計6曲

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/