全国に店舗を展開する買取専門店さすがやが、2025年12月1日（月）、沖縄県島尻郡与那原町に「買取専門店さすがや与那原店」を新規オープンいたします。地域に密着した買取サービスを提供する店舗として、与那原町の皆さまにとって身近で利用しやすいお店を目指してまいります。

店舗について

アクセス良好、利便性の高い立地

買取専門店さすがや与那原店は、国道331号線沿いの便利な立地に位置しており、沖縄銀行与那原支店から徒歩3分、与那原警察署から徒歩4分とアクセスも良好です。また、与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館の向かいに位置し、目印となる施設も多く、初めての方でもご来店しやすい環境です。お買い物やご用事のついでに、気軽にお立ち寄りいただけます。

【アクセス情報】

・国道331号線沿い（東浜向き） ・沖縄銀行与那原支店から徒歩3分 ・与那原警察署から徒歩4分 ・与那原町立軽便与那原駅舎展示資料館向い

店頭での丁寧な対応を重視

買取専門店さすがや与那原店では、ご来店による店頭査定・買取を中心に対応しております。 落ち着いた店舗環境で、経験豊富な鑑定士が一点一点丁寧に査定を行い、お客様にご納得いただけるご案内を心がけております。「これって売れる？」といったご相談だけでもお気軽にお越しください。査定はすべて無料です。

丁寧で安心な査定対応

全国に広がるさすがやの店舗ネットワークと長年の実績に基づき、地域ごとのニーズに対応した誠実で丁寧な査定と接客を心がけています。与那原店でも、経験豊富な鑑定士が常駐し、お客様の大切なお品物をひとつひとつ丁寧に査定いたします。

高価買取対象アイテム（一例）

・貴金属・ジュエリー（金・プラチナ・ダイヤ・宝石類）・ブランド品（バッグ・時計・財布・アクセサリーなど）・お酒（ウイスキー・ブランデーなどの未開封品）・金券類（商品券・旅行券・ギフトカードなど）・デジタル機器（スマートフォン・タブレット・ノートPCなど）その他にも、様々なお品物をお買取りしております。「これは売れるのかな？」といったご相談も大歓迎です。 査定はすべて無料ですので、安心してご利用ください。

店舗概要

店舗名：買取専門店さすがや与那原店住所：〒901-1303 沖縄県島尻郡与那原町字与那原3150番地 コスモス与那原101号室電話番号：098-894-9993FAX：098-894-9994営業時間：10:00～19:00定休日：水曜日・日曜日

【取り扱い商品】

ジュエリー/ダイヤモンド/カラーストーン全般/金/プラチナ/ブランド品/時計/着物/切手/古銭/毛皮/お酒/骨董品/金券/PC/おもちゃ/フィギュア/トレカ/カメラ/撮影機材/ゲーム機器/家具家電/楽器/音響機器/zippo/ガスライター/電子タバコ/電動工具/釣具/記念コイン/記念メダル/金杯/銀杯/小判/古銭/古紙幣/テレフォンカード/他

会社概要

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0015 東京都台東区東上野1-12-2 THE GATE UENO 4FTEL：03-5816-6362代表取締役：佐藤 貴夫従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

買取専門店さすがや与那原店 近隣店舗情報

買取専門店さすがやイオンタウン南城大里店

住所：〒901-1205沖縄県南城市大里高平高宮城原97-2 イオンタウン南城大里 本館1F電話番号：098-835-8400営業時間：10:00～19:00定休日：年中無休

買取専門店さすがやイオンタウン読谷店

住所： 〒904-0314沖縄県中頭郡読谷村古堅740電話番号： 098-979-8401営業時間： 10:00～20:00定休日：年中無休

買取専門店さすがやイオンタウン知花店

住所： 〒904-2143沖縄県沖縄市知花6-10‐1 イオンタウン知花ショッピングセンター内電話番号： 098-975-6651営業時間： 10:00～19:00定休日：火・金曜日

