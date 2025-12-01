広島ホームテレビ（本社：広島市中区）は、特別番組としてフレスタPresents「ぶちうま‼～広島・新もてなし飯篇～」を2025年12月6日（土）に放送します。 ※広島エリア

内 容

広島を中心に64の店舗を持つスーパーマーケット「フレスタ」がお届けする「ぶちうま‼」。『おいしさを追究して地域を元気にするんじゃ！』をテーマに掲げ、MCさいねい龍二が、毎回ゲスト２人とともに、「街のぶちうま‼」「食材のぶちうま‼」「ぶちうま‼なレシピ」などを探す地域応援型 バラエティ番組です。前回の放送から２か月…早々のオンエアにはある理由が…4回目となる今回の「ぶちうま‼」は、高知県在住の「吉田友一さん」と「菊地美香さん」を迎え、広島でぶちうま‼なおもてなし。MCさいねいが入った3人の画…そう！「特捜戦隊デカレンジャー」のデカレッド・デカピンク・デカブレイクが「ぶちうま‼」で夢の共演！

これが、スーパー戦隊50周年イヤーの2025年の内にどうしても放送したかった！！理由なのです。番組では、今回もクイズに挑戦。ヒーローたちは、正解して、もてなし飯を堪能できるのか？

常に、時代の子どもたちと共にあり続けてきたスーパー戦隊シリーズ50年の節目に、特別な企画をフレスタが実施します。

「ぶちうま‼～広島・新もてなし飯篇～」視聴者プレゼントは「ぶちうま！広島・新もてなし飯お土産セット」です！

番組名

フレスタPresents「ぶちうま‼～広島・新もてなし飯篇～」

放送日時

2025年12月6日（土）午前10時15分～10時45分 ※広島エリア

出演者

番組MC：さいねい龍二ゲスト：吉田友一、菊地美香Special Thanks：バルタン本店（大石さん）、炭火焼肉ぶち（坂本さん）