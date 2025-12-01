『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が57%オフとなって登場！「龍が如く20周年記念　セガ 12月オススメセール」開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Nintendo Switch(TM)用タイトルを対象とし、期間限定で特別価格にて販売する「龍が如く20周年記念 セガ 12月オススメセール」を開催中です。

20周年を迎える『龍が如く』シリーズからは、再びどん底から這い上がる男・春日一番と、人生最期の戦いに挑む男・桐生一馬という2人の主人公が繰り広げる大作RPG『龍が如く８』が60%オフ、かつて最凶の極道と恐れられた真島吾朗が失った記憶と財宝を求め大海原を巡る『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が57％オフとなっています。

また、桐生一馬の視点から、『龍が如く６ 命の詩。』以降の空白の物語を描く『龍が如く７外伝 名を消した男』がセールに登場します。

さらに、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』が30%オフ、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版が30%オフで登場します。

セール対象タイトルや割引率については特設サイト(https://www.sega.jp/special/sale/)をご確認ください。

セール終了日は、2025年12月22日（月）となります。

「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=ryu(https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=ryu)

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８』アルティメット・エディション

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『龍が如く７外伝 名を消した男』

(C)SEGA

■PS5(R)/PS4(R)『ソニックレーシング クロスワールド』

(C)SEGA

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)ATLUS. (C)SEGA.

TM & (C) Mojang AB.

(C) 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)CAPCOM

■PS5(R)/PS4(R)『SHINOBI 復讐の斬撃』デジタルデラックス版

(C)SEGA

ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。