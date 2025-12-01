日本ファルコム公式ライセンス『英雄伝説ガガーブトリロジー』12月3日に正式リリース決定！千年を超える冒険へ、共に旅立とう！
HUNT Games Company Limitedは、2025年12月1日（月）に日本ファルコム株式会社の公式ライセンスを受けた本格王道RPG、スマートフォン向けゲーム『英雄伝説ガガーブトリロジー』の事前登録者数が100万人を突破したことを正式に発表いたしました。これにより、すべての事前登録特典が解放されました。
また、公式Xでの抽選キャンペーンも同時に開催し、リリース日を12月3日（水）に決定したことを併せて発表いたしました。100万人の日本プレイヤーと共に、千年を超える王道RPGの冒険へと旅立ちましょう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335785&id=bodyimage1】
[事前登録受付]
▼App Storeで予約注文 ：https://m.htgames.net/l/ZVtv
▼Google Playで事前登録 ：https://m.htgames.net/l/ZVtv
▼事前登録特設サイト ：https://m.htgames.net/l/ZVtu
▼公式サイト ：https://legendofheroes-jp.hantogames.com/
▼公式X（旧Twitter）をフォロー ：https://x.com/LoHGagharv_JP
■ さらなるゲーム情報公開：70以上の街を自由に探索できる壮大なアドベンチャーワールド
スマホ版『英雄伝説ガガーブトリロジー』では、自由に探索できる広大なフィールドを構築しています。三部作にわたって登場した70以上の個性豊かな街を完全再現し、そのあらゆる場所に不思議な物語が潜んでいます。旅の途中で出会うキャラクターと会話を交わし、彼らの生活や感情に触れ、思いがけないサブクエストが発生することもあります。真の冒険者ならば、どんな探索の機会も見逃すわけにはいきません。賑やかな街の裏路地や、広大な原野の隅には、隠された宝箱が潜んでいるかもしれません。そこから手に入る伝説級の装備や希少アイテムは、冒険で大いに役立つでしょう。今回、ガガーブの世界は線形のストーリーラインにとどまらず、目まぐるしい絵巻物のように広がっています。さて、あなたはすべての秘密を解き明かす冒険者となる準備ができていますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335785&id=bodyimage2】
■ リリースイベント：7日ログインで「ピックアップ召喚チケット×10」、メインクエスト攻略で★3英雄をプレゼント
公式発表により、ゲームの正式リリース日が12月3日（水）に決定しました。サービス開始後は、複数のスタートダッシュイベントが同時開催されます。7日間ログインすると以下の豪華特典を獲得可能：1日目「クルミパンバスケット×3」、2日目「★3英雄召喚チケット×1」、3日目「レッドダイヤ×500」、4日目「太古の結晶×1」、5日目「クルミパンバスケット×3」、6日目「★3～5アクセサリーランダム宝箱×1」、7日目「ピックアップ召喚チケット×10」。様々な豪華特典があなたをお待ちしています。さらにメインクエストの進行に応じて、より多くの英雄が仲間に加わります。『朱紅い雫』のルティスや『海の檻歌』のアリアをはじめとする複数の★2・★3キャラクターを入手できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335785&id=bodyimage3】
■ 100万事前登録達成記念、豪華特典全解放！
多くのファンに愛される「ガガーブトリロジー」を忠実に再現した本作――スマホ版『英雄伝説ガガーブトリロジー』は、事前登録者数が100万人を突破いたしました。皆様からの温かいご声援に心より感謝申し上げます。感謝の意を込めて、ゲームリリース後、すべてのプレイヤーに以下の全サーバー特典をメールにて配布いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335785&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335785&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335785&id=bodyimage3】
