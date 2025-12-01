保険募集人と顧客をつなぐ、新しい顧客フォロー支援ツール「保険簿connect」本日サービス提供を開始

株式会社IB

株式会社IB（代表取締役CEO:井藤 健太、本社:東京都世田谷区、以下当社）は、保険募集人と顧客をつなぐ新しい顧客フォロー支援ツール「保険簿connect」の正式提供を、本日2025年12月1日より開始いたしましたのでお知らせいたします。同時に、「保険簿connect」のサービスサイトも公開いたしました。

■「保険簿connect」サービス概要

当社は、保険管理アプリ「保険簿」の開発・運営で培った知見と、保険加入者と業界の間に立つ第三者としての立場を活かし、「保険簿connect」を開発いたしました。募集人と顧客双方にとって「ほしいコミュニケーションが増え、ほしくないコミュニケーションは減る」状態の実現を目指しています。

「保険簿connect」は、保険募集人が担当顧客に「保険簿」アプリの利用を促すことで、顧客との接点をシンプルに一元化し、デジタル上で継続的な関係を築くことができる”顧客フォロー支援ツール”です。

募集人が加入者に寄り添う時間に集中できるよう、日々のフォローや情報提供を効率化し、顧客ごとに最適なタイミングで必要な情報を届ける、新しい仕組みを提供します。

■「保険簿connect」の特長

「保険簿connect」は、従来の業務管理システムとは異なり、顧客接点の構築とアフタフォローの支援に特化しています。

加入者向け「保険簿」アプリと連携した継続的なデジタル接点を実現し、通知開封率の高いアプリ内でのお知らせ配信により、顧客とのコミュニケーションがより効果的になります。

また、追加リリース予定の新機能では、個人・法人、生保・損保をまたいだ顧客の契約情報や加入状況をわかりやすく可視化できるようになります。これにより、顧客一人ひとりの状況に応じた、よりきめ細かなフォローが実行しやすくなります。

月額1,500円/人(税別)、初期費用50,000円という導入しやすい価格で、従来システムではできなかった新しい顧客フォローをサポートしてまいります。

■今後の展開

当社は、今後も「保険簿connect」の機能拡充を行い、保険募集人と顧客の双方にとって、より便利で価値のあるサービスへと進化させてまいります。

サービスの詳細や導入に関するお問い合わせは、サービスサイト（https://hokenbo-connect.com/)よりご確認いただけます。資料請求も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

◆保険簿connectサービスサイト https://hokenbo-connect.com/

◆資料請求 https://hokenbo.com/form-document-request

◆お問い合わせ https://hokenbo.com/form-IB-return

■保険簿について

ＩＢが提供する保険管理アプリ「保険簿」は、自分や家族が加入する保険や共済の保険証券をアップロードすることで一括管理・共有ができる、無料で利用できるアプリです。

必要な時にすぐに契約内容を把握して保険会社の連絡先をスムーズに確認できるだけでなく、事故や病気・ケガ等の発生した事象を選択するだけで、データ化した保険の中から保険金請求ができる可能性がある保険を簡単にピックアップできます。

保険簿アプリのインストールはこちら :https://hokenbo.onelink.me/PtbV/2pyzmfyf

■ 株式会社ＩＢについて

株式会社ＩＢは、「保険の請求もれをなくす」をビジョン、「人が人らしく生きる時間を、創り、守る」をミッションとするインシュアテック企業です。請求できる保険に気づくための保険管理アプリ「保険簿」を開発・提供し、保険加入者と保険業界の間に立つ中立的な立場で、保険の価値をもれなく享受できる社会の実現を目指しています。