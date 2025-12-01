お掃除の全国大会「掃除大賞2025」において、株式会社タカヤマ（埼玉県所沢市 齊藤康祐社長）が掃除大賞に選出されました。
日本そうじ協会（所在地：東京都中央区、理事長：今村暁）は、2025年12月1日に開催した「掃除大賞2025」において、株式会社タカヤマ（所在地：埼玉県所沢市、代表取締役：齊藤 康祐）を本年度の『掃除大賞』に選出いたしました。
■ 受賞理由 株式会社タカヤマは、創業者である齊藤 吉信 会長が長年にわたり築き上げた 「整理整頓、清掃、改善を通じて人の質と仕事の質を高める企業文化」を、 二代目である齊藤 康祐 社長が現代の経営に合わせて見事に継承・発展させた点が高く評価されました。 特に以下の４点が決定的な評価ポイントとなりました。
（1） 世代交代に伴う文化継承の成功 齊藤吉信 会長が築き上げた“整理整頓は経営そのもの”という哲学を、 齊藤康祐 社長がそのまま形式的に引き継ぐのではなく、 現場目線と若い感性でアップデートしながら全社員に浸透させた点が高評価。 若手からベテランまでが共通の基準で働く「文化としての5S」が根づいています。
（2） 全社レベルでの継続的改善（Kaizen）が自走している点 ・毎日の清掃 ・見える化された備品管理 ・動線改善やムダの排除 ・安全性向上の取り組み これらが“社長指示”ではなく“社員の自発的行動”として行われており、 改善提案の量と質は業界でもトップクラスです。
（3） 地域社会を美しくする活動への積極的な貢献 事業所周辺の清掃活動、地域・学校との協働など、 企業の枠を超え“地域社会の美化と環境保全”に寄与。 地域住民との信頼関係を築き、 「地域の環境美化企業」としての存在感を高めています。
（4） 5Sマスター制度による人材育成の仕組み化（大きな加点ポイント） タカヤマ独自の「5Sマスター制度」は、 5Sを深く理解し現場で指導力を発揮できる人材を認定する内部資格制度です。 この制度により、 若手社員の成長スピードが大幅に向上 各部署に“5Sの専門家”が配置され改善が進む 社内全体に自律的な改善の循環が生まれる といった、人材育成 × 改善文化の両面で大きな成果が出ています。 全国的にも先進的な取り組みとして高い評価を得ています。
■ 日本そうじ協会 理事長 今村暁コメント 「タカヤマ様は、創業者の齊藤吉信 会長が築いた文化を、 二代目の齊藤康祐 社長が見事に継承し、 さらに発展させている素晴らしい企業です。 5Sマスター制度を中心に、 文化が“仕組みとして自走していく組織”を作り上げつつあり、 日本企業のモデルケースだと強く感じました。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335779&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335779&id=bodyimage2】
