ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、北海道の「ホクレン」は、ショップスタッフが厳選したおすすめ商品２５品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを開催中です。 人気の精米、野菜セットをはじめ、年末に向けたすき焼き用肉や味付数の子、北海道ならではの毛がに、きんき鍋、ジンギスカンなど、北海道の広大な大地と澄んだ空気、清らかな水に育まれた多くの産物の中から厳選しました。 今年１年のご褒美や贈答品用にご利用いただけます。

【キャンペーン概要】

１．キャンペーン名 ショップスタッフが選ぶおすすめ商品 今月の２５品 ～お客様の送料負担なし～２．販売期間 令和７年１２月１日（月）から１２月３１日（水）まで ※１２月１７日以降のご注文につきましては、年内発送とならない場合がございます。ご了承願います。３．キャンペーン内容 期間中、対象商品２５品を「お客様送料負担なし」で購入いただけます。４．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/c/c1097/

【おすすめ商品】

○令和７年産 ゆめぴりか（精米） ５kg×２袋 北海道米の最高峰として選ばれ続けるブランド米です。 ほどよい粘りと甘み、そして美しい炊き上がりの艶。 一粒一粒がしっかりとした食感を持ち、口に広がる豊かな旨みは、まさに「ごはんの芸術品」。 厳しい品質基準をクリアしたものだけが「ゆめぴりか」を名乗ることができます。 冷めても美味しいので、お弁当やおにぎりにも最適です。 ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-11000342000/

○ホクレンくるるの杜 おまかせ野菜セット（１５品） くるるの杜 農畜産物直売所で厳選した、その時期に食べてもらいたい旬の新鮮野菜１５品をお届けします。 ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-12800210/

○北海道ぎょれん 北海道産毛がに 約500ｇ×２尾 濃厚で甘みがあり、たくさん入った“かにみそ”も人気のかにです。 浜ゆでしてから、鮮度を損なわないよう急速冷凍しています。 ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-4040944000/

○知床斜里産 きんきの味わい鍋セット セット内容：きんき400g(切身160g・あら240g)、昆布5g、たれ100ｇ 世界遺産知床のふもと、斜里町で水揚げされたきんきを下処理後、煮込み用としゃぶしゃぶ用の切身にしました。 脂ののったきんきの味わいを２種類の切身でお楽しみください。 ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-44500330/

○松尾ジンギスカン 味付４種食べ比べセット 400ｇ×４ セット内容：特上ラム、ラム、上マトン、マトン 各400ｇ×各１ 人気No.１の味付特上ラム、1956年創業当時から変わらない味の味付マトン。さらに、味付ラムと味付上マトン。４種類のジンギスカンが楽しめます。 ジンギスカン鍋をお持ちでなくても、ご家庭用のホットプレートやフライパンを使って簡単に専門店の味を楽しむことができます。 ＵＲＬ：http://www.ja-town.com/shop/g/g1001-458000100/

