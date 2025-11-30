概要

2025年12月5日、一般社団法人写真整理協会（所在地：神奈川県横浜市、代表理事：浅川純子）は、新刊書籍『スマホ写真の整理術』をAmazonにて販売開始いたします。本書は、スマートフォンに保存された膨大な写真データを、誰でも簡単に整理し、大切な思い出を見やすく管理するための実践ガイドです。

Amazon予約キャンペーン（12月2日～4日）

販売に先行して、12月2日～4日にAmazon予約キャンペーンを実施します。予約特典として、写真整理協会がオンラインで開催する「写真整理まつり2025」（参加費：2,200円）の全セミナーを無料で受講できます。また、写真整理の自己診断チャートをPDFデータにてプレゼントします。さらに、「写真整理入門」動画視聴用URLもお送りします。

書籍の主な内容

写真整理が必要な背景

近年、スマートフォンの普及により、日常のあらゆる瞬間が写真として手軽に保存できるようになりました。しかしその一方で、「見つからない写真」「写真データの消失の不安」「写真の大量化」という新たな課題が浮上し、日に日に深刻化しています。その状況に対処するには「スマホやクラウドの正しい知識」が必須ですが、間違った操作で大切な写真が消えてしまうのが怖いなどの理由で手が付けられない人が多いのが現状です。また、忙しい日々の中で作業する時間もなかなか取れません。写真を撮る行為が習慣化され撮影枚数が増え、保存容量やクラウドの高額化に悩みを抱えるユーザーが急増する一方、対応は先送りされています。本書は、こうした“スマホ写真問題”を解決するために、初心者でも無理なく続けられる整理術を体系的にまとめています。

目次

はじめに第1章 「見たい写真が出てこない」あなたへ第2章 写真整理をはじめよう第3章 あふれるデジタル写真を整理しよう第4章 写真整理が楽しくできる「おもいでばこ」第5章 プリント写真の整理と楽しみ方おわりに

伝えたいメッセージ

専門的な操作だけでなく、心理的なストレスを減らし、思い出との向き合い方そのものを見直すヒントも掲載。そもそも写真とは何で、なぜ整理しないとならないのか、その意味を問いかけます。また、整理することのメリットや、実際の事例に基づくその深い意義や喜びの声も紹介しています。読者目線で整理のハードルを下げ、ITが苦手な方でも安心して読み進められる構成となっています。発売にあたり、著者は次のようにコメントしています。「写真は当たり前に側にいて気づきにくいのですが、誰でも持っている本当の宝物です。整理を通して振り返り、そして整理後に写真を楽しく見返してください。すっきりするだけでなく、きっとたくさんの気づきや気持ちの変化が訪れることと思います。あなたの毎日が豊かで幸せでありますよう、心より願っています。」

Amazon予約キャンペーン

予約サイト

12月2日～4日の3日間、Amazon予約キャンペーンを、プレゼント付きで実施します。ぜひ、こちらよりお申込みください。リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/4909485147

予約特典

特典①「写真整理まつり2025」（参加費：2,200円）の全セミナー無料受講 写真整理まつり2025サイト：https://www.photokeep.jp/matsuri2025特典②写真整理の自己診断ができるチャート（PDFデータ）特典③「写真整理入門」動画視聴用URL

書籍概要

書名：スマホ写真の整理術Amazon発売日：2025年12月5日Amazon販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/4909485147書店発売日：2025年12月7日（予定）販売：Amazon、書店、写真整理協会仕様：A5判／182ページ／価格：1,500円＋税

お問い合わせ先

本書に関するお問い合わせや取材のお申し込みは、以下までご連絡ください。【お問い合わせ先】一般社団法人写真整理協会（浅川）TEL：080-3122-0463Email：info@photokeep.org