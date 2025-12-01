ベンチャーの“飛躍”を後押しする成長支援ピッチ、第22回登壇企業4社が決定！── NBC主催「第22回スタートアップ・メンタリング・プログラム」
一般社団法人東京ニュービジネス協議会（NBC）は、2025年12月17日（水）に開催する「第22回 スタートアップ・メンタリング・プログラム（SMP）」に登壇する4社を決定いたしました。
本プログラムは、上場企業のオーナー経営者の前で自社の成長戦略を発表し、上場経験者からの実践的なメンタリングと、事業成長につながるネットワークを得られる、成長志向の経営者のための挑戦の場です。
第22回となる今回は、毎年3回行われる予選の第3回として開催し、厳正なる審査を経て、以下4社が登壇企業に選出されました。
《登壇企業》
・株式会社F&V 代表取締役 先粼 勝也 氏
・株式会社シリウス 代表取締役 亀井 隆平 氏
・SEEDER株式会社 代表取締役 村田 寛治 氏
・株式会社馬渕工業所 代表取締役 小野 寿光 氏
これまでも本イベントからは、多くの資金調達・業務提携などのビジネスマッチングが創出されており、今回もまた企業の飛躍を後押しする機会となります。
※予選はリアル開催のみ。オンライン配信はありません。
NBC会員の紹介があれば非会員も観覧可能です（無料）。
ぜひ会場にて、登壇企業の本気のピッチを体感ください。
《観覧申込》
▼参加登録フォーム
https://share-na2.hsforms.com/1hu7u8YrpROKv8B3WejED6Qnn04j
《イベント概要》
◆イベント名：第22回 スタートアップ・メンタリング・プログラム
◆日時：2025年12月17日（水）18:00～20:00
◆場所：オルクドールサロンAOYAMA
◆住所：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目1-34 12階
◆参加費：無料
《審査員・メンター》
〈モデレーター 兼 審査員・メンター〉
有本 隆浩 氏（株式会社MS-Japan 代表取締役会長CEO／NBC副会長／アントレプレナー創出委員会 委員長）
〈審査員・メンター（予定）〉
青木 正之 氏（株式会社Ubicomホールディングス 代表取締役社長／NBC会長）
大石 崇徳 氏（株式会社エアトリ 取締役会長・グループ創業者／NBC副会長）
清水 祐孝 氏（株式会社鎌倉新書 代表取締役会長CEO／NBC理事）
中村 悟 氏（M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
山本 拓真 氏（株式会社カナミックネットワーク 代表取締役社長／NBC理事）
安藤 広大 氏（株式会社識学 代表取締役社長／NBC理事）
河野 貴輝 氏（株式会社ティーケーピー 代表取締役社長／NBC副会長）
冨田 和成 氏（株式会社ZUU 代表取締役／NBC理事）
〈特別コメンテーター〉
那珂 通雅 氏（ボードウォーク・キャピタル株式会社 代表取締役社長／NBC副会長）
《協賛》
野村證券／東海東京証券／香川証券／岡三証券／三菱UFJモルガン・スタンレー証券／三井住友信託銀行
《協力》
株式会社ティーケーピー
※内容・スケジュールは変更となる場合があります。
プレスリリース詳細へ