【5年で上場】年商数億エンタープライズ向けSaaSベンダーが5年で上場に至った「熱狂」を語る。『未来共創｜経営者・No.2・経営を目指すビジネスパーソン向けイベント』を12月10日（水）に開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335732&id=bodyimage1】
信頼を軸に活動する未来共創では、経営者・マネジメント層を対象とした学習イベント「未来共創第2回イベント」を2025年12月10日（水）に千代田区平河町にて開催いたします。
今回のテーマは「年商数億のエンタープライズ向けSaaSベンダーが5年で上場に至った『熱狂』とは何か」。経営者、No.2、経営を目指したい方、社内の“壁”から抜け出したい方に向け、実体験に基づく本質的な学びを提供します。
講師には、株式会社ライトワークスCOOを経て、現在は齊藤ビジネスデザイン株式会社CEOの齊藤心吾（さいとうしんご）氏を迎え、セールス、マーケティング、組織開発、人事、事業づくりまで多岐にわたる経験をもとに経営視点での実務知を共有します。
齊藤氏のプロフィール＞https://note.com/miraikyoso/n/neb61aa46d550
＜イベント概要＞
〇イベント名：未来共創第2回イベント
〇日時：2025年12月10日（水）
・開場12:30
・セミナー13:00～14:00
・交流会14:00～15:30
・終了16:00
〇会場：
いいオフィス永田町
東京都千代田区平河町2-7-2VORT永田町6F
https://e-office.space/spaces/kanto/kanto/chiyodaku/nagatacho
〇参加費：\10,000
寿司職人に来ていただきお寿司が食べられます。
〇主催：未来共創
前回イベントレポート＞https://www.dreamnews.jp/press/0000334693/
＜セミナー内容＞
「年商数億のエンタープライズ向けSaaSベンダーが5年で上場に至った“熱狂”とは」経営者、No.2、経営を目指したい人が押さえるべき本質的要素を語ります。
・セールス／マーケティング戦略
・組織づくりとマネジメント
・人事と採用
・事業成長を支える仕組みづくり
幅広い領域に精通した齊藤氏が、現場で積み上げた成功の要点をリアルに解説します。
＜講師プロフィール＞
齊藤心吾（さいとうしんご）氏
齊藤ビジネスデザイン株式会社 代表取締役
祝言日和株式会社 取締役
株式会社ZUMISH代表取締役
株式会社オフィステイルウインド 取締役
NLPプラクティショナー 認定コーチ
〇アクセス
千代田区平河町2-7-2VORT永田町6F
https://e-office.space/spaces/kanto/kanto/chiyodaku/nagatacho
〇申し込み方法
Peatixイベントページより申込受付中
https://miraikyoso2.peatix.com/view
〇本件に関するお問い合わせ
株式会社ロードマップ 広報部
Email：info@roadmap.co.jp
配信元企業：株式会社ロードマップ
