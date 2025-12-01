対面特別授業を東京・愛知で開催！ ～未経験からWebマーケティングを学ぶ第一歩を支援 Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）、90分完結のWebマーケ特別講義を実施～
Webマーケティングスクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」を運営する株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、2025年12月に東京・愛知の2都市にて、対面形式での特別講義を開催いたします。
本授業は、これまでオンラインで延べ15,000名以上が参加した「無料特別授業」の対面版として実施されるもので、Webマーケティングの基礎から実務へのステップを、90分で習得できる内容となっています。
当日は、90分間でWebマーケティングの基礎から実践まで習得できる特別講義となっているため、これからマーケターを目指す方はもちろん、スクール受講を検討している方にとっても貴重な機会となります。
【開催概要】
＜日時・会場＞
・12月8日（月）20:00～21:30 愛知会場｜久屋大通 ナユタビル8階
（愛知県名古屋市中区丸の内3-17-24）
・12月9日（火）20:00～21:30 東京会場｜新宿コムロビル8階 しらゆり会議室
（東京都新宿区新宿4-1-22）
＜内容＞
初めてのWebマーケティングの授業で、「そもそもWebマーケティングとは何か？」という疑問に向き合い、実際の授業の流れを体験しながら、基礎を学ぶ90分の特別授業を実施します。
特別授業では、実際の受講カリキュラムにも採用されている「広告運用」「分析」「提案」の基礎プロセスに触れられるため、スクール受講前の不安や疑問の解消にもつながります。
＜対象者＞
・Webマーケティングに興味があるものの、何から始めればよいか分からない方
・将来フリーランスや副業を視野に入れてスキルを習得したい方
・Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）の受講を検討している方
＜参加費＞
無料（事前予約制）
＜申し込みフォーム＞
愛知会場お申し込みの方はこちらへ
https://shareway.jp/wannabe_web/seminar-aichi/#form
東京会場お申し込みの方はこちらへ
https://shareway.jp/wannabe_web/seminar-tokyo/#form
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講生2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長6ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
