金沢工業大学では、社会人が学生や教員と共に学び合う「KITリカレント教育プログラム」の募集に先立ち、ホームページにて情報を公開しました。募集は12月22日（月）より開始します。2～3月の春期集中講義期間にAIやIoTを中心とする「情報技術教育プログラム」13科目を開講します。

「KITリカレント教育プログラム」は、企業に勤務する社会人が学生や教員と共に学び合い、企業ニーズに対応した知識の修得に加え、学生･教員とのネットワークづくりや、修得した知識を活用した研究・開発による企業の成長をサポートするプログラムです。授業は、対面（大学の教室で受講）または遠隔（自宅や会社からオンラインで受講）のいずれかで実施します。

募集期間は令和7年12月22日（月）～令和8年1月14日（水）です。

※ホームページの情報公開日と募集開始日が異なりますのでご注意ください。

※申込には「最終学歴の卒業証明書（原本）」が必要となります。詳細は下記URLよりご確認ください。

金沢工業大学は、令和7年4月、「情報デザイン学部」「メディア情報学部」という文理探究学部2学部と「情報理工学部」を新設し、文系と理系の学生が共に学ぶ6学部17学科体制へと進化しました。全学部においてAI・データサイエンスなどの情報技術教育を一層充実させ、情報に強い社会実装型の総合大学を実現します。

新しくなった金沢工業大学で学生と共に学んでみませんか。

情報技術教育プログラム

Society 5.0時代において、AIやIoTをはじめとする情報技術は、製造業や金融業、サービス業や農業等のあらゆる産業で業務革新をもたらしています。こうした変化に対応するためには、AIやIoTといった先進情報技術の知識を身につけることが不可欠です。

本プログラムでは、社会人が学生や教員と共に学び合いながら、AI・IoT・ICTの基礎から応用まで体系的に学習できる教育プログラムを提供します。学んだ知識は、企業のDX推進や新規事業創出に貢献し、さらに金沢工業大学の研究環境を活用した共同研究への展開も期待されます。これまでに、本プログラムを発端として、様々な共同研究に繋がっています。

■対象科目（3コース・13科目）

【AIとビッグデータ】コース

AIプログラミング入門／AI応用Ⅰ（深層学習）／AI応用Ⅱ（自然言語処理）／ビジネスデータサイエンス／データサイエンス応用

【IoTとロボティクス】コース

IoT基礎／IoTプロトタイピング／IoTプログラミング入門／ドローンプログラミング／ロボティクス基礎

／IoT応用

【ICTと情報セキュリティ】コース

情報ネットワーク基礎／ネットワークセキュリティ

■履修区分

単一科目：コースに関係なく、希望する科目を最大2科目まで申請可能

履修証明プログラム：コース内の科目を6単位修得で証明書発行（対象：「IoTとロボティクス」コース）

■受講料

【単一科目】24,000円（1単位あたり）

【履修証明プログラム】144,000円（1コースあたり）

※別途、検定料（1名あたり10,000円）が必要

■受講期間

令和8年2月18日（水）～3月11日（水）

※科目によって開講日は異なります。

■授業形態

対面（大学教室）または遠隔（オンライン）

■詳細はこちら

実施要項URL： https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/bosyu.html

ウェブサイトURL： https://www.kanazawa-it.ac.jp/kit-ite/