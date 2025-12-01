au PAY、ネットワークに接続できない場合でも支払いが可能になる機能を提供開始
KDDI、auペイメントは2025年12月1日から、スマホ決済サービス「au PAY」において、端末がネットワークに接続できない場合でも店頭での支払いが可能になる「オフラインコード支払い」機能（以下 本機能）の提供を開始します。
地下などの電波が届きにくい場所や、イベント会場などの混雑している場所、通信障害時においても、ローソンを始めとしたコンビニ、ドラッグストア、スーパーマーケットなど（注1）の店頭で、au PAY（コード支払い）のご利用が可能になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335637&id=bodyimage1】
本機能により、通信状態が悪い状況において、au PAY アプリのホーム画面にオフライン決済のご案内が表示されるようになります。お客さまがアプリ上で「オフラインコード支払い」画面を表示し、店舗側が表示されたコードを読み取ることで支払いが可能です（注2）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335637&id=bodyimage2】
本機能のご利用にあたって事前の手続きなどは不要です。また、取得済みのクーポンや、Pontaポイントが必ずあたる「たぬきの抽選会」などのキャンペーン、残高が不足した際に自動でチャージするオートチャージ機能は通常通りご利用いただけます。オンライン時と変わらない利便性を提供します。
ご利用方法の詳細は、案内ページ（https://aupay.auone.jp/contents/lp/info/20251201_offline.html）をご参照ください。
KDDIとauペイメントは、平時でも緊急時でも安定したサービスを提供することにより、au PAYが生活インフラの一部として末永く愛用される決済手段となることを目指していきます。
（参考）
■「au PAY」特長
（1）スマートフォンだけでおトクにお買い物
スマートフォンから「au PAY アプリ」1つで店舗、オンライン、請求書の支払いができ、au契約者でなくともご利用いただけます。支払い時にたまったPontaポイントはau PAY 残高にチャージできます。対象のPonta提携店でのお買い物ではポイントがダブルでたまり、さらにおトクです。
（2）豊富なチャージ手段に対応
Pontaポイントやクレジットカード、銀行口座からのチャージ、ローソン銀行・セブン銀行のATMやローソン店頭などでの現金チャージ、au PAY ギフトカードやau PAY スマートローンなど、さまざまなチャージ方法が選択可能です。au/UQ mobileのお客さまはチャージした金額を月々の携帯料金と合算することもでき、残高が不足した際に自動でチャージする「オートチャージ」も設定可能です。
（3）「au Ponta ポータル」で、たまったポイントを確認
「au Ponta ポータル」にアクセスいただくと、au PAYの利用でたまったポイント数や有効期限、利用可能場所などが確認できます。au PAY アプリやMy auアプリなど、普段お使いのアプリやウェブサイトからアクセスいただけます。
au PAY 公式サイトはこちら （https://aupay.wallet.auone.jp/）
（注1）オフライン決済対象加盟店の一覧はこちら（https://aupay.auone.jp/contents/lp/info/20251201_offline.html）でご確認ください。オフライン決済対象加盟店は順次拡大予定です。
（注2）店頭のQRコードをアプリで読み取り支払う方法ではご利用いただけません。
※会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
配信元企業：auペイメント株式会社
