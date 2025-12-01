レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本フードサービス市場は2033年に6億4,260万米ドルへ到達する圧巻の需要拡大局面を迎えCAGR10.5%の革新的成長トレンドが外食デジタル改革を牽引
日本フードサービス市場はは、2024年の2億6,160万米ドルから2033年には6億4,260万米ドルに達すると予測され、2025年から2033年の予測期間における年平均成長率（CAGR）は10.5%と見込まれています。市場の成長は、都市部の生活スタイルの変化、消費者の外食需要の多様化、および利便性を重視したサービスの拡大に支えられています。フードサービス産業は、レストラン、カフェ、ケータリング会社、フードトラック、学校のカフェテリアなど多様な施設を含み、店内飲食、持ち帰り、配達など様々な形態で食事を提供しています。
市場の主要成長要因
日本におけるクイックサービスレストラン（QSR）の増加は、外食市場を押し上げる重要な要素です。特に若年層を中心に、手軽で迅速な食事への需要が高まっており、マクドナルド、ドミノピザ、KFCなどの国内主要チェーンの店舗数は数千店舗規模に拡大しています。これらのチェーンは、ハンバーガー、ピザ、焼き鳥などの人気メニューを提供し、消費者のライフスタイルに合わせた利便性の高い食事体験を提供しています。伊藤忠グループの調査によると、参加者の約45%が弁当を利用しており、手軽で迅速な食事に対する志向は市場拡大の大きなチャンスとなっています。
市場成長を制約する要因
一方で、食品および飲料製品に対する日本政府の厳しい規制は、市場成長の制約要因となり得ます。日本では食品表示法や内閣府令により、食品の表示方法や包装が厳密に規定されており、外食事業者は営業許可を取得する必要があります。また、食品添加物承認プロセスや輸出入関連の法規制も遵守が義務付けられており、これらの複雑な規制は新規参入者や既存事業者にとって課題となります。
技術導入による市場機会
外食産業における先端技術の導入は、新たな成長機会を提供しています。近年、ロボットやデジタルソリューションを活用した店舗運営が注目されており、Uber EatsTMは東京の特定エリアで自動運転ロボットを用いた配達サービスを導入しました。また、フィサーブ社によるキオスク端末や厨房ディスプレイシステムの導入は、オペレーション効率化と顧客体験の向上に貢献しています。このようなデジタル変革は、フードサービス産業の収益源の多様化や、新たなビジネスモデル構築を促進しています。
主要企業のリスト：
● McDonald's
● Starbucks
● Plenus Co., Ltd
● Zensho Holdings Co.
● Tori Doll Holdings Corp.
● Dominos
● KFC Corporation
● Yum! Brands, Inc
● Skylark Co., Ltd.
● Tully's Coffee Japan Co. Ltd.
市場セグメンテーションの洞察
タイプ別セグメント :
では、フルサービスレストランが予測期間中に最大の市場シェアを占めると予想されます。フルサービスレストランはテーブルサービスを提供し、朝食・昼食・夕食を含む複数のメニューを取り揃えています。消費者の満足度を高めるために、ドリンクメニューの拡充や店舗デザインの改善にも注力しています。
セグメンテーションの概要
セグメンテーションの概要