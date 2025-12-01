レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本フードサービス市場は2033年に6億4,260万米ドルへ到達する圧巻の需要拡大局面を迎えCAGR10.5%の革新的成長トレンドが外食デジタル改革を牽引

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本フードサービス市場は2033年に6億4,260万米ドルへ到達する圧巻の需要拡大局面を迎えCAGR10.5%の革新的成長トレンドが外食デジタル改革を牽引