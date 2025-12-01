ASEAN勤怠管理ソフトウェア市場は、急速なデジタルワークフォース変革により、2031年までに2億7,911万米ドルに急成長する見込み
ASEANの勤怠管理ソフトウェア市場は力強い成長軌道にあり、2031年には2億7,911万米ドルに達すると予測されています。2023年から2031年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）11.9%で成長します。2022年には1億351万米ドルに達すると見込まれるこの市場は、東南アジア全域の企業が業務効率の向上、コンプライアンスの確保、従業員エクスペリエンスの向上を目指して、ワークフォースオートメーションソリューションの導入を加速させているため、引き続き拡大しています。
企業、政府機関、製造施設、サービスセクターにおけるデジタルトランスフォーメーションの進展に伴い、この地域の市場ではクラウドベースおよびAIを活用した勤怠管理ソリューションへの需要が堅調に推移しています。企業は、手動または従来の勤怠管理システムから、生体認証、モバイルベースのチェックイン、リアルタイム分析、給与計算およびHRMSツールとのシームレスな統合を提供する統合プラットフォームへの移行を進めています。
ワークフォース自動化のニーズの高まりが市場拡大を促進
シンガポール、マレーシア、インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピンなどのASEAN諸国では、ハイブリッドワークやリモートワークの普及が進み、勤怠管理のニーズが変化しています。企業は、分散したチームをサポートし、給与計算のミスを最小限に抑え、変化する労働規制に対応するために、安全で正確かつ自動化されたシステムを重視しています。
製造、小売、銀行・金融サービス、ヘルスケア、物流などの業界では、従業員のスケジュール管理を効率化し、運用上の諸経費を削減するために、高度な勤怠管理ツールが急速に導入されています。さらに、人事部門のデジタル化への取り組みや、政府が支援するインダストリー4.0プログラムも、企業による最新のワークフォース管理プラットフォームの導入を後押ししています。
クラウドベースのソリューションが市場の成長を牽引
クラウド導入は、その手頃な価格、拡張性、導入の容易さから、ASEANにおける勤怠管理ソフトウェア市場において依然として主流となっています。特に、ASEAN地域のビジネスエコシステムの大部分を占める中小企業は、初期費用の低さと柔軟性を理由に、クラウドベースのソリューションを積極的に採用しています。これらのプラットフォームは、リアルタイムのインサイト、強化されたデータセキュリティ、サードパーティ製アプリケーションとの容易な統合も提供しており、あらゆる業界で好まれる選択肢となっています。
生体認証およびAI搭載システムの普及が進む
企業が精度、セキュリティ、コンプライアンスを重視する中、指紋スキャナー、顔認識、虹彩検出などの生体認証対応システムの導入が拡大しています。高度なAI駆動型システムは、自動シフト管理、残業追跡、異常検知、予測的な労働力分析を提供することで、生産性をさらに向上させます。
打刻ミス、時間泥棒、手作業による勤怠ミスの削減への関心が高まるにつれ、インテリジェントソリューションへの需要が高まっています。ジオタグ、ジオフェンシング、QRコードによるチェックイン機能を備えたモバイル勤怠管理アプリも、現代の人事業務に不可欠なツールになりつつあります。
