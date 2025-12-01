エルグラム導入事例紹介！時短レシピ販売の工数削減と成果向上を実現
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表取締役：鈴木隆宏）が開発・提供するInstagram自動化システム「エルグラム」のユーザーである、時短料理研究家・Akka様にインタビューを行いました。
フォロワーは増えているにもかかわらず売上につながりにくいという課題に対して、Akka様はエルグラムの自動応答機能を活用し、販売導線を整えることで解決の糸口を見いだしました。
本リリースでは、エルグラム導入の決め手や具体的な活用事例など、2025年11月6日（木）に実施したインタビューの内容を紹介します。
■Akka様の紹介
Akka（あっか）様は、兵庫県在住の2児のママとして「ラクにおいしく」をかなえる時短レシピを発信する料理研究家です。
耐熱袋「アイラップ」を活用した調理法で「アイラップの達人」として知られ、Instagramのフォロワーは24万人を超えています。
調理師免許を持ち、電子レンジや耐熱容器を使った「めんどくさくないレシピ」を中心に、忙しいママたちの日常を支える再現性の高いレシピを多数発信。レシピ本の出版実績もあり、「どこの家にもある道具で、誰でもできる」をコンセプトに活動されています。
■導入前の背景や課題
フォロワー数は順調に増加していたものの、実際の売上や反応が思うように伸びないことが大きな課題でした。「投稿を見てくれる人は多いのに、そこから行動につながらない」という状況に悩んでいたといいます。
とくに負担が大きかったのがDM（ダイレクトメッセージ）対応です。以前実施したレシピ配布企画では、100名以上への手動DM送信が必要となり、文面の調整や送信状況の管理に膨大な時間を費やしていました。
本来注力したいフォロワーとの交流や新しい企画づくりの時間が削られてしまうことから、効率よく成果を出せる仕組みの必要性を強く感じていました。
■導入の決め手
2025年夏、初めて自作レシピコンテンツの販売に挑戦することになり、「どうにか多くの人に届けたい」という思いから、投稿への反応を増やす仕組みづくりを模索していました。
コメントへの自動返信によりやり取りを活性化させ、投稿の拡散を図りたいと考えていたタイミングで、サブアカウント運用を依頼していた方からInstagram自動化システム「エルグラム」を紹介されました。
他のツールとも比較検討した結果、次の3点が導入の決め手となりました。
・無料で試せること
・日本企業が提供していることによる安心感
・直感的でわかりやすい操作性
■Akka様のエルグラムの活用方法
自作レシピコンテンツ『ママの給食こんだて表』の販売促進にあたり、Akka様はエルグラムの自動応答機能を活用しました。
具体的な活用方法は次のとおりです。
・サンプル配布の自動化
投稿で「好きな食べ物をコメントしてね」と呼びかけ、コメントしてくれた方へ自動でサンプルレシピをDM配信
・先行販売情報の自動案内
販売開始後、3日間限定の先行販売価格で購入できる方法を自動DMで案内
・投稿から購入までの導線構築
「コメント誘導→自動返信→エンゲージメント獲得→フォロワー増加→購入」という流れをInstagram上で確立
■導入後の成果
エルグラム導入により、次のような成果を達成しました。
▼定量的成果（『夏休みママの給食こんだて表』投稿）
・コメント数：15,000件（自動返信含む）
