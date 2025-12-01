“ケンミン愛”あふれる『ケンミンショー旅アワード2025』受賞式を開催。小林幸子さんがAIによる加工で25歳の温泉女将を演じるショートドラマに出演発表

株式会社プログレス

ケンミンショー旅アワード実行委員会（読売テレビ放送株式会社、株式会社プログレス）は、“ケンミン愛”あふれるショート動画を募集するコンテスト『ケンミンショー旅アワード2025』の受賞式を2025年11月28日（金）に開催いたしました。

受賞式では、東京都出身のウエンツ瑛士さんと大阪府出身のゆうちゃみさんがMCを担当し、ゲストとして新潟県出身の小林幸子さん、茨城県出身の羽田美智子さん、Z世代から絶大な人気を誇るくれいじーまぐねっとさん、DJ Cellyさんらが登壇し、”地元愛”を軸に、地域・世代・ジャンルを超えた多彩なトークを繰り広げました。また、受賞式終了後には、大ヒット曲『千本桜』に合わせ、出演者全員での圧巻の盆踊りが披露されました。

『ケンミンショー旅アワード2025』グランプリは永田尚子さんが受賞！小林幸子さんが「撮る側の温かさが伝わってくる。愛情を感じました」とグランプリを称賛

ケンミンショー旅アワードは、グランプリを含める全7部門で構成されるアワードです。2025年のグランプリは「永田尚子」さんに決定！受賞者の永田さんは「大阪を盛り上げていきたいと思って応募させていただきました。グランプリをいただけて嬉しいです。大阪の堺市出身で、心斎橋筋商店街の広報を務めていたこともあります。今は、関東でフォトグラファーとして動画や写真を撮っているんですが、大阪に何か返していきたいと思っていたタイミングだったので、これから全国の皆様を巻き込みながら盛り上げていけたらと思います！」と喜びのスピーチを行いました。グランプリのプレゼンターを務めた小林さんは「撮る側の温かさが伝わってきて、愛情を感じました。とっても素敵です。本当にあなたがグランプリです！おめでとうございます！」とコメントし、会場を沸かせました。また、グランプリ作品の選定理由について、「まるで田舎の実家を訪れたような郷愁にかられ、ウィットにとんだ柔らかい大阪弁の語りでくすっと和ませる。ケンミンの温もりや地元への愛情を深く感じさせる、まさに『ケンミン愛』を表現した作品で、満場一致のグランプリですおめでとうございます」とウエンツさんと紹介しました。

羽田美智子さんは「海や山、湖など自然が豊か。のんびりしていて穏やかな上、愛があって温かくてちょっと面白い人が多い」と地元茨城の魅力を熱弁！ゆうちゃみさんは、20,000発が打ち上がる常総花火大会に興味津々

いばらき大使・常総ふるさと大使としても活躍される羽田さんは、地元茨城県の好きなところについて、「海や山、湖など自然が豊か。のんびりしていて穏やかな上、愛があって温かくてちょっとユニークでおもしろい人が多いんです」と語りました。この日は、茨城県を自慢するべく、故郷・常総市で開催された花火大会に参加した際の自撮り動画を紹介。羽田さんは「常総市の花火大会は歴史があって、全国の花火大会でトップ10に入るくらい茨城県は花火師が有名なんです。全国1位っていう花火師が何人もいらっしゃって、花火が自慢ですね」と自信を滲ませた。この動画に、ゆうちゃみさんは「（花火は）何発？」と興味津津で、羽田さんは「2万発！」と答え、驚かせました。ウエンツさんは「美しいですね。これだけでこの街いいな、行きたいなってなります」と感想を述べ、小林さんも「花火はいい！」と声を弾ませました。

新潟県出身の小林幸子さんがショー旅とコラボのショートドラマ「湯けむりインフルエンサーさっちゃん」出演を発表！「海の幸、山の幸があり、そして小林サチ！」と新潟県の魅力も紹介

新潟県出身で、新潟県民栄誉賞も受賞し、新潟市観光大使でもある小林さんは、地元を舞台とした「湯けむりインフルエンサーさっちゃん」というショートドラマに出演することを発表しました。本作品は「私は新潟の有名な温泉・月岡温泉の女将役で出演するんですが、『バレないだろう』ってことで、25歳のアバターを使ってSNS配信をするという役柄なんです。なのに生憎25歳のさっちゃん目当てのお客さんが旅館にいらっしゃってしまって、その人たちの前には出られないから大騒ぎをするっていう内容です。コミカルですが、心温まる内容になっています」と紹介し、「コメディアンかなって思うくらい、いろいろなことをやらせていただきました。明日公開です！どんな展開になるのか、ぜひご覧ください」と呼びかけました。また、昨年で芸能生活60周年を迎えたとのことで「いろいろなことがありましたが、これまで多くの方々に支えてきていただいたので、これからは感謝の気持ちを伝えないといけないな、と思っています」と思いを語り、早速地元・新潟の魅力を「月岡温泉は本当にお湯がいい。ぜひいらしていただけたらと思います！」とアピール。さらに「新潟には海の幸、山の幸があり、そして小林サチ！どうぞよろしくお願いします」と、会場の笑いを誘いました。

大ヒット曲『千本桜』で盆踊り披露！小林さんは「新潟が1番って証明するドラマを作っていきます！」と意欲

エンディングでは人気曲『千本桜』に合わせて、出演者と来場者が一体となって盆踊りを披露。やぐらステージ上での華やかなパフォーマンスに、会場はこの日1番の盛り上がりを見せました。盆踊り後、ゆうちゃみさんは「楽しかった！」とコメントし、羽田さんも「賑やかでしたね」とにっこり。

最後に、イベントの感想を求められたゆうちゃみさんは「47都道府県、全部行ってみたくなりました」と目を輝かせ、羽田さんは「地元を愛する人たちが日本を作っているんだと思って、とても心が熱くなりました。短い動画で魅力を写すのは難しいって思うけど、上手にやってくれていてすごかったです！」としみじみと話しました。そして、小林さんは「それぞれの県、故郷、素晴らしいって思いました」と絶賛し、「でも、やっぱり私は自分の地元を1番宣伝したい！新潟が1番って証明するドラマを作っていきます！」と意気込んでいました。

＜ショードラ×ショー旅「湯けむりインフルエンサーさっちゃん」概要＞

若者からの恋愛相談に的確すぎる人生アドバイスで、信者急増中、SNSで絶大な人気を誇る、若女将インフルエンサー「さっちゃん」。

しかしその正体は、71歳の月岡温泉の老舗旅館「清風苑」の女将・幸子。“20代の美人女将”として話題だったが、すべてはAIによる加工技術だった。

ある日、いつものようにライブ配信で恋愛相談にのっているさっちゃんだったが、旅館の従業員・たかみちに正体がバレてしまい、さらに、人気カップルYouTuberが「若女将さっちゃんに会いに行く」と旅館を訪れ、大ピンチに陥る。

■タイトル：湯けむりインフルエンサーさっちゃん

■配信話数：全2話、11/29(土) 10:00～ / 11/30(日)10:00～

■配信媒体：ショードラTikTok

ショードラInstagram

ショードラYouTube

ショードラLIVEROOM

ショー旅TikTok

ショー旅Instagram

■出演者：小林幸子、たかみち店長、福島愛、櫻井亜蓮

受賞作品、受賞コメント一覧

グランプリ：「永田尚子」（naoko1023）

https://www.tiktok.com/@naokon1023/video/7547641522171153684

大阪を盛り上げていきたいと思って応募させていただいた。グランプリいただけて嬉しいです。大阪の堺市出身です。心斎橋筋商店街の広報をあります。今は、関東でフォトグラファーとして動画や写真を撮っています。大阪のためになにか返していきたいって思っていたタイミングだったので、クリエイター、大阪、関東の皆様、全国の皆様を巻き込みながら盛り上げていけたらと思います！

小林幸子さん総評：撮る側の温かさが伝わってきて、愛情を感じました。とっても素敵です。本当にあなたがグランプリです！おめでとうございます！

ケンミンクリエイティブ賞：「麺パリおこのみっくす」

https://www.tiktok.com/@menpari_okonomix/video/7541613382701468949

今回はばり嬉しい、と表現させていただきます。ぶち、ぶり、ばりの三弾活用覚えてくださいね。ありがとうございました！

くれいじーまぐねっと・UraNさん総評：実況がハラハラする演出でよかったです。そして、食べるシーンもちゃんと撮られていて、食をアピールするところも伝わっていいなと思いました。

ケンミン方言賞：「【キナリムービー】」

https://www.tiktok.com/@kinarimovie/video/7550976020275350804

愛知県の方言をぎゅっとまとめた作品の脚本を担当させていただきました。名古屋の魅力が最大限詰まった作品になっているので、評価されてすごく嬉しいです。名古屋の魅力を伝えるためにこれからも頑張っていきたいと思います！

くれいじーまぐねっと・UraNさん総評：福島出身なので、方言を使う人だとあるあるなんです。メンバーにも伝わらない言葉があります。名古屋だけじゃなくて、他県の人たちもわかる動画だったなと思います。

ケンミン旅スポット賞supported by よみうりランドジュエルミネーション：「【公式】しんじょう君の高知県 須崎市」

https://www.tiktok.com/@susaki_city_pr/video/7557746502425333009

しんじょう君は高知県須崎市の公式マスコットキャラクターです。頭には、鍋焼きラーメンをモチーフにした帽子を被っています。高知県須崎市にはいいところがたくさんあるので、ぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。

株式会社よみうりランド・井上真理子さん総評：景色としんじょう君が絶妙にマッチしていて、とても素敵な作品でした。ぜひ、よみうりランドに遊びに来て、ジュエルミネーションを楽しんでほしいです。

ケンミン熱愛グルメ賞supported byフジッコ

「関西格安グルメホテル【大阪グルメ】」

https://www.instagram.com/p/DFAfKj_Tj-8/

素晴らしい賞をいただきありがとうございます。大阪の魅力を、関西弁で大阪らしく伝えられるように全国と差をつけて頑張っています。安くて美味しいお店が多いので、これからも大阪らしいお店を発信していきます。ありがとうございました。

「cocomimi」

https://www.tiktok.com/@cocomimi428/video/7557690916450880786

このような素敵な賞をいただけると思っていませんでした。受賞させていただきありがとうござました。

「ゆかり551【全国グルメ】」

https://www.tiktok.com/@yukari_551/video/7551028481757302034

50歳を過ぎて、寝起きで旅をしているだけで賞をいただけるとは思ってなかったです。人生何があるかわかりません。地道に投稿してきたことがよかったと思っています。ありがとうございました！

フジッコ株式会社・紀井孝之さん総評：どれも素晴らしくて感動しました。

都道府県MVP賞：「福島県」

ケンミン盛り上げ隊 北海道・東北エリア代表ミッチーチェン：山形出身です！まさかまさか、山形ではなく福島の受賞で。隣県で、先週福島で仕事させていただいていたので、嬉しいです。福島のみんな、やりました！ありがとうございます！

羽田美智子さん総評：動画おもしろかったです。確かに、福島に行ったらおまんじゅうを天ぷらにして、お醤油をかけて食べます。美味しいですよね。動画で見ると「そういうことか！」とハッとさせられました。素晴らしかったです。

ケンミンSHOW賞：「けもず」

https://www.tiktok.com/@kemoisbest/video/7552516560934489351

名古屋生まれ、名古屋育ちです。名古屋のことが大好きなので、この動画で名古屋のよさを伝えられたらいいなと思って作りました。こうして賞をいただけたことがとっても嬉しいです。ありがとうございます。

読売テレビ放送株式会社・中島恭助さん総評：何回も繰り返し見ました。見れば見るほど癖になって、何回でも楽しめる作品だったなと思います。

ケンミンショー旅アワード概要

『ケンミンショー旅アワード2025』は、全国47都道府県のすべての県民を対象に、一般の方はもちろん、動画クリエイターやローカルインフルエンサーなど幅広い層からショート動画を募集し、グランプリを決定する参加型の動画コンテストです。本アワードでは、誰もがTikTokやInstagramを通じて、自身の“好きな地元”や“お気に入りの地域”の魅力を気軽に発信できることが特徴で、グルメや絶景、個性的な人物、地域に根付くカルチャーなど、自由なテーマで応募が可能です。また、「この人に地域を紹介してほしい！」といった発信者や、「地元で自慢したいヒト・モノ・コト」を推薦できる仕組みも設けており、推薦をきっかけに、新たな地域の魅力が全国へと広がっていくプロセスそのものも楽しめるアワードとなっています。

イベント概要

名称：ケンミンショー旅アワード2025

主催：ケンミンショー旅アワード実行委員会

協賛：キューサイ株式会社、サントリーホールディングス株式会社、フジッコ株式会社、株式会社明治、株式会社読売新聞東京本社、株式会社よみうりランド ※50音順

協力：インフルエンサーZ株式会社、株式会社CREAVE、ご当地キャラクター協会、旅色（株式会社ブランジスタメディア）

MC：ウエンツ瑛士／ゆうちゃみ

ゲスト：小林幸子／羽田美智子／くれいじーまぐねっと／DJ Celly

ケンミン盛り上げ ： 相田翔吾（地元：岡山）、エイトMAN（アーティスト／地元：石川）、

大久保琉唯（K-1ファイター／地元：栃木）、慶（尾道観光大使／地元：広島）、

JP（滋賀）、スーパー・ササダンゴ・マシン（覆面レスラー／地元：新潟）、

田中友香理（フリーアナウンサー／地元：鳥取・島根）、

土佐かつお（笑顔配達人／地元：高知）、直川貴博（フリーアナウンサー／地元：福島）、

ひかりんちょ（静岡）、ミッチーチェン（タレント／地元：山形）、

向井怜衣（モデル・女優／広島県）横山朋哉（K-1ファイター／地元：群馬）、

りんごちゃん（青森）渡陽子（パーソナリティ／地元：鹿児島県）※50音順

公式WEB：https://www.kenminshowtabi.com/

公式SNS：【TikTok】 https://www.tiktok.com/@showtabi_24_

【Instagram】 https://www.instagram.com/kenmin_show_tabi_award/

【X】 https://x.com/showdrama_24/

公式Youtube： https://www.youtube.com/@showtabi_24