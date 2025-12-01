Woltの「デリバリーなのに店頭価格」に「くら寿司」が期間限定で登場！

Wolt Japan株式会社

デリバリーサービス「Wolt（ウォルト）」を展開するWolt Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：ナタリア・ヒザニシヴィリ、以下 Wolt）と、回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、12月1日（月）から12月28日（日）までの期間、仙台エリアの5店舗にて、商品価格を店内での飲食と同じ価格とする「デリバリーなのに店頭価格」（※）の取り組みを実施いたします。

一般的にデリバリーサービスに掲載される商品の価格は、店頭で購入できる商品価格よりも高く設定されています。一方、生活に欠かせない食品や日用品の価格上昇は止まるところを知らず、家計への圧迫は強まる一方です。このため、Woltでは、物価高に苦しむ消費者をサポートするため、賛同する加盟店とともに、商品価格を店頭と同じ価格とする「デリバリーなのに店頭価格」の取り組みを2024年10月から各地で開始しています。今回「くら寿司」は、Woltの取り組みの趣旨に賛同し、仙台エリアの5店舗で、「デリバリーなのに店頭価格」に参加することとなりました。

今回の「くら寿司」での「デリバリーなのに店頭価格」実施により、対象店舗では、「くら寿司大人気セット」（1～4人前）や「熟成まぐろづくしセット」（1～4人前）などの人気商品や、「くらポテト」など期間限定商品を含めた計47点の商品について、店内と同じ商品価格でWoltのデリバリーをご注文いただけます。

Woltは、今後も、パートナー店舗の皆様と共に、お客様への優れた顧客体験の提供に努めてまいります。

※別途サービス料や配達料が加算されます。「店頭価格」とは、原則として実店舗で販売されている商品価格（レストランの場合はイートイン価格またはテイクアウト価格）を指します。アプリ内「店頭価格」表記の店舗が対象です。また、対象店舗であっても特売品等、一部商品が対象外の場合があります。

サービス概要

・実施期間：2025年12月1日（月）から同28日（日）まで

・対象店舗：

くら寿司 仙台水の森店（仙台市青葉区）

くら寿司 仙台中野栄店（仙台市宮城野区）

くら寿司 あすと長町店（仙台市太白区）

くら寿司 仙台西多賀店（仙台市太白区）

くら寿司 仙台泉店（仙台市泉区）

・取扱い商品数：47点

取り扱い商品の例

くら寿司大人気セット（3人前） 価格：2,100円（税込）

熟成まぐろづくしセット（3人前） 価格：3,150円（税込）

くらポテト 価格：460円（税込）

Woltについて

Woltはヘルシンキを拠点に、地域で愛される人気のレストランやショップとの出会いの機会を創出し、商品の迅速な配送サービスを提供するテクノロジー企業です。地域の物流サービスからリテールに関するソフトウェア、金融ソリューションまで幅広い技術を開発しています。

2014年に創業し、2022年にDoorDashと協力関係を構築しました。現在、世界の30を超える国においてWoltのプロダクトとブランドで運営を行なっています。