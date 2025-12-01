TVアニメ「川柳少女」YouTubeで全12話を無料公開、本日配信開始【著者最新作「真夜中ハートチューン」第11巻 発売記念！】

株式会社講談社

累計100万部突破の人気マンガ「川柳少女」などで知られる、五十嵐正邦先生による最新作「真夜中ハートチューン」第11巻が12月17日より発売！これを記念して、講談社が運営するYouTubeチャンネル「フル☆アニメTV」にて、TVアニメ「川柳少女」全12話を順次無料配信いたします。【第1話～第6話】を本日12月1日から12月15日まで、【第7話～第12話】を12月16日から12月31日までの期間限定配信となりますので、最新作「真夜中ハートチューン」と一緒にぜひお楽しみください！

「川柳少女」の主人公・雪白七々子は、言いたいことは五七五の川柳で伝える女の子。七々子は、見た目は怖いけど心優しい文芸部の毒島エイジに惹かれていた―――五七五のたった１７音で紡がれる2人の幸せいっぱいの、ほのぼの日常コメディ!!ぜひご堪能ください!!

TVアニメ「川柳少女」 第1～6話の動画はこちら：

https://youtu.be/HcbfNtguygk

再生リスト「『川柳少女』 順次公開！【1～6話】2025年12月15日(月)まで【7～12話】12月31日(水)まで」：

https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34CVgxxZJJh4wVilHAhCfIE1&si=oLWS_9MW6_4ZCJhI(https://youtube.com/playlist?list=PLK6k_jC4_34CVgxxZJJh4wVilHAhCfIE1&si=oLWS_9MW6_4ZCJhI)

講談社が運営しているアニメ＆コミック専門チャンネル【フル☆アニメTV】：

https://www.youtube.com/c/fatv

新作がチェックできる！公式X（旧Twitter）： https://x.com/FullAnimeTV

▼TVアニメ『真夜中ハートチューン』

2026年1月6日より放送開始！※放送日時は予告なく変更の可能性がございます

公式HP: https://mayochu-anime.com/

五十嵐正邦先生の最新作！「真夜中ハートチューン」新作コミックス 1話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/14079602755210278743

「川柳少女」原作コミックス 1～2話 試し読みはこちら：

https://pocket.shonenmagazine.com/episode/13932016480029113157

アニメ「川柳少女」(全12話) 配信スケジュール

【1～6話】2025年12月1日(月)AM0:00～12月15日(月)23:59

【7～12話】2025年12月16日(火)AM0:00～12月31日(水)23:59

(c)五十嵐正邦・講談社／川柳少女製作委員会