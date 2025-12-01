£±£±·î£³£°Æü¤«¤éº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤¬³«Ëë¡ª
£±£±·î£³£°Æü¤«¤éº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤¬³«Ëë¡ª £Ê£ÁÁ´ÇÀ¤¬ÂîµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤Ç±þ±ç
¡¡£Ê£ÁÁ´ÇÀ¤Ï¡¢£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤éÃæ¹ñ¡¦À®ÅÔ¤Ç³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤ëÂîµå¡Öº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂîµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÇÀ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬³¤³°¤Ç¤âÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÄó¶¡¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÁ´ÇÀ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ºÃÏÄ¾Á÷ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Á¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ä¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¤Î¤ß¤½½Á¡¢¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¡¢Á´ÇÀ¤Î¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¨ー¥ë¡×¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Öº®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤Ï°ìºòÇ¯¿·Àß¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¼ïÌÜ¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¼ïÌÜ¡Êº®¹ç¡¢ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¡Ë¤¬¥ê¥ìー·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆÈ¼«¤Î»î¹ç·Á¼°¤¬¤È¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÂè£²¥¹¥Æー¥¸ÇÔÂà¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤ò¥Ñ¥ïー¤ËÊÑ¤¨¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼õ¤±¤ÆÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¿©»ö¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¤â¤ß¤½½Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²Ø»Ò¤Î¤ß¤½½Á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤½½Á¤¬¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°û¤á¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´ÇÀ¤µ¤ó¤ÎÇß´³¤·¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÄø¤Ç¤¹¡×¤È´ò¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ÎÂîµåÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó
º£²óÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×
¡ÚÄó¶¡¿©ºà°ìÍ÷¡Û
¡ÚÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¤â¿©ÉÊ¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆüËÜ¤Î¿©»ö¤¬Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎºÝ¤Ë¤â¤ß¤½½Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²Ø»Ò¤Î¤ß¤½½Á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¤ß¤½½Á¤¬¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°û¤á¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Õ¥¡ÊÆ¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Î¤´¤Ï¤óÎà¤â¡¢»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤ä¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£²¹¤á¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤ª¤Õ¤º«ÉÛ¤Ï¡¢¤ª¤ä¤Ä¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¥ß¥Í¥é¥ëÊäµë¤·¤¿¤ê¤È¡¢Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿©ÉÊ¤Ï¿§¡¹¤È³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¿©¤Ç¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÀ°¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤¤¤Ä¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿©ÉÊ¥µ¥Ýー¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ´ÇÀ¤µ¤ó¤ÎÇß´³¤·¤ÏËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤ÆÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¿©¤Ù²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÄø¤Ç¤¹¡£
Çß´³¤·¥Ñ¥ïー¤Çº£²ó¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±çµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÇÀ¤ÏÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤¬³¤³°±óÀ¬¤¹¤ëºÝ¡¢¸½ÃÏ¤Î´·¤ì¤Ê¤¤¿©»ö¤ä´Ä¶¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤Ç¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¼Â¾ð¤ò¼õ¤±¡¢2019Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢Á´ÇÀ¤Î³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿©»ö¥µ¥Ýー¥È¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂîµåÆüËÜÂåÉ½¤ä¥«ー¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Î³§¤µ¤ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÇÀ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ö¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÂîµå¶¥µ»¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂç²ñ³µÍ×¡Û
¡Ê£±¡ËÂç²ñÌ¾¾Î¡§º®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025
¡Ê£²¡ËÆü¡¡¡¡Äø¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë～£±£²·î£·Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ê£³¡Ë½Ð¾ìÁª¼ê¡¡¢¨£µ£°²»½ç
¡¡¡¡¥¢¡¥ÃË»Ò¡§¼ÄÄÍÂçÅÐ¡Ê°¦ÃÎ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ë¡¢¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë
¡¡¡¡¥¤¡¥½÷»Ò¡§°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë
¡Ê£´¡Ë¾Ü¡¡¡¡ºÙ¡§ º®¹çÃÄÂÎ¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025 - ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÂîµå¶¨²ñ