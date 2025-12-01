biid株式会社（以下、ビード。本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：松尾 省三 Web: https://biid.jp/）は、「中之島GATEサウスピア（大阪市西区川口2-9-2 Web: https://nakanoshimagate.jp/）」にて、開催中の空中レストラン「Dinner in the Sky OSAKA（ディナーインザスカイオオサカ）」において、お客様の体験をさらに豊かにする「2つの極上セットプラン」を新たに導入いたしました。地上約40mの特設プラットフォームで、大阪の夕暮れや夜景を独占しながら楽しむ特別な食体験と、食後の余韻を中之島GATEサウスピアで満喫する選べる「空×地上」または「空×海」のハイブリッドプランをご提供します。

「Dinner in the Sky OSAKA」開催概要

名称：Dinner in the Sky OSAKA（ディナーインザスカイオオサカ）期間：2025年10月10日(金)～12月28日(日) ※予定場所：中之島GATEサウスピア（〒550-0021 大阪府大阪市西区川口２丁目９－２）主催：DISJ株式会社共催：株式会社中之島GATE公式サイト：https://dinnerinthesky.co.jp

【新登場】選べる2つの極上セットプランの魅力

この度の新プランは、空中でのエキサイティングな体験（前菜・ドリンク）と、地上での落ち着いたディナー（メイン料理）を組み合わせたハイブリッドフルコースが特徴です。さらに、食後の時間を中之島GATEサウスピアで最大限に楽しむための2つの選択肢をご用意しました。

① Dinner in the sky ＆ After Restaurant dinner プラン

ディナーインザスカイ体験でアペタイザーを楽しんだ後、中之島GATEのレストランでゆったりとメインディナーを楽しむ、美食とリラックスを両立した王道プランです。＜プラン内容＞・ディナーインザスカイ体験・中之島GATEサウスピア内レストランでのお食事＜料金＞16:00-/17:00-：23,800円18:00-/19:15-：29,800円20:15-/21:15-：26,800円

http://nakanoshimagate.jp/reserve/flow/id/788

② Dinner in the sky ＆ Cruising プラン

空中での感動体験に加え、水都大阪の夜景を船上から堪能できる「空・海」のワンダフルプランです。夜景と音楽に包まれながら、地上と水辺の両方から大阪の街を贅沢に満喫する、二度“美味しい”体験です。＜プラン内容＞・ディナーインザスカイ体験・クルージング体験中之島GATEサウスピア内レストランでの地上ディナーに続き、夜景クルージングをセットでご提供。（クルージング中は飲み放題付き）＜料金＞16:00-/17:00-：52,000円18:00-/19:15-：58,000円20:15-/21:15-：55,000円

【プラン共通】空中×地上のハイブリッドフルコース

http://nakanoshimagate.jp/reserve/flow/id/789

2つのセットプランにおいて、下記の流れで空中（アペタイザー）と地上（メインディッシュ）のフルコースを提供いたします。

空中でのアペタイザー

フィンガーフード6種類（ローストビーフ、スモークサーモン、トマトとカマンベールのピンチョス、カクテルシュリンプ、レーズンバター、生ハムメロンなど）

レストランでのメインディナー

ミニサラダ、クラムチャウダー＆バケット、選べるメイン料理（ペスカトーレorトマトガーリックピザ）

体験の流れ

STEP 1：受付体験時間の20分前までに中之島GATEサウスピアにて受付。STEP 2：ディナーインザスカイ体験空中にて、飲み放題と6種のアペタイザーを楽しむ（約30分）。STEP 3：地上ディナー/クルーズ地上着後、レストランでのディナーをお楽しみいただきます。その後、クルージングプランをご選択のお客様は体験へ。

中之島GATEサウスピアとは

http://nakanoshimagate.jp/fishermanswharf/dinnerinthesky

中之島GATEサウスピアは、「都市と自然の結節点」として、食・遊・癒を融合させた複合施設です。都市の賑わいと水辺の安らぎが溶け合うこの場所で、心豊かな時間をお過ごしください。

施設詳細

施設名称：中之島GATE サウスピア〒554-0052 大阪府大阪市西区川口2-9-2電話番号：06-4400-8391営業時間：11:00～22:00URL ：https://nakanoshimagate.jp/

会社概要

会社名 ： biid株式会社代表者名： 代表取締役 松尾 省三所在地 ： 〒251-0035 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4電話番号： 050-2018-0924HP ： https://www.biid.jp/事業内容： マリーナ、ビーチハウス等の施設運営、マリン関係アイテムの販売、レンタル