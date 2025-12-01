BLドラマ「逆愛～Revenged Love～」（発売元：楽天／ビデオマーケット）を、販売元である株式会社コンテンツセブンが「コリタメ」「楽天ブックス」にて限定発売いたします。

「ハイロイン」で有名な中国の人気BL作家・柴鶏蛋（チャイジーダン）が描いた「逆襲」に自らアレンジを加え、ユーモアあふれる作風はそのままに、新たなストーリーも大幅に追加し見どころ満載！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=FkWgjp0XLY8

主演はアイドルオーディション番組出身の梓渝（ズー･ユー）。貧乏だが前向きでエネルギッシュな青年を好演！危険な香りの漂う俺様御曹司を、「初恋の方程式」の田栩寧（ティエン・シューニン）がクールに演じています。元カノを奪った恋敵へのリベンジから始まる恋を描く本作は、お互い惹かれるはずのない相手への抑えきれないときめきの詰まったシーンが満載です！知らぬ間に相手の手中に落ちるのはどっち…？

初回特典には、ダブルブックケースや12ページのブックレット、ステッカーやブロマイド2枚、四つ折りミニポスターなどファンにはたまらない豪華仕様！さらには、Blu-rayの特典映像として、メイキング、台本読み合わせ、ポスター撮影など、計160分にも及ぶ映像が収録されています。

■ストーリー

貧乏でダサいせいで彼女にフラれた呉所畏（ウー･スオウェイ）は、起業して彼女を見返そうとする。しかし仕事を始めると、なぜかいつも邪魔者が現れる。邪魔者の名は池騁（チー･チョン）。金持ちの御曹司で蛇を愛するイケメンの彼こそが、なんと元カノの現在の恋人だったのだ。自分を捨てた元カノと恋人を奪った池騁にリベンジしようと思い立った呉所畏は、自分が池騁を誘惑して落とせば、２人に逆襲できて一石二鳥と考える。呉所畏の猛アタック作戦に池騁は…？

■商品情報

「逆愛～Revenged Love～」

発売日：2026年2月28日（土）価 格：30,800円（税抜価格28,000円）呉所畏（ウー・スオウェイ）役：ズー･ユー（梓渝）池騁（チー・チョン）役：ティエン・シューニン（田栩寧）郭城宇（グオ・チョンユー）役：ジャン･シュエン（展軒）姜小帥（ジアン・シャオシュワイ）役：リウ･シュエンチョン（劉軒丞）仕様：DISC1～3：2層、特典DISC：1層 ／MPEG-4 AVC／16：9 HDサイズ(1080)／リニアPCM／全24話／オリジナル中国語音声／日本語字幕／Blu-ray4枚組※著作権の都合上、本商品で使用されている映像･音楽がオリジナル版と一部変更になっている場合や、映像・音声にマスター素材に起因するわずかなノイズが入っている場合がございます。※収録されている本編映像は日本配信版と同一の内容になります。© 2025 Vision Moments Media Pte. Ltd.■発売元：楽天／ビデオマーケット■販売元：コンテンツセブン

■初回生産限定版特典

・BD4面デジパック・ダブルブックケース・ブックレット（12P）・ステッカー・ブロマイド2枚・四つ折りミニポスター

■特典映像

・メイキング、台本読み合わせ、ポスター撮影※特典映像はドラマ公式SNSで公開された動画を使用しておりますが、公開された全ての動画が収録されているわけではございません。

■店舗限定特典

・コリタメ公式サイト：チェキ風カード（2種セット）・コリタメAmazon店：ポストカード（2種セット）・コリタメYahoo!ショッピング店：ポストカード（2種セット）・楽天ブックス：ポストカード（2種セット）＆ハンカチ

■＜予約サイト＞

■コリタメ公式サイト https://x.gd/MUJYI■コリタメamazon店 https://x.gd/iFGHE■コリタメYahoo!ショッピング店 https://x.gd/tRl9N■楽天ブックス https://r10.to/h5WIVO

■「逆愛～Revenged Love～」公式サイト

https://www.c7-collection.com/revenged-love