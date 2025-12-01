こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【藍野大学】「大学広報メディアアワード2025」において本学の臨床工学科の動画作品が銅賞に選ばれました！
株式会社日経BPコンサルティングが主催する「大学広報メディアアワード2025」の審査結果が11月28日（金）に発表され、藍野大学臨床工学科の授業を紹介する「手術実践実習ドキュメント動画」が、動画コンテンツ・次世代高校生共感部門において銅賞を受賞しました！
本アワードには、全国84大学から計189作品の応募があり、金賞9作品、銀賞5作品、銅賞12作品が選出されました。
今回受賞した作品は、本学の医療保健学部臨床工学科3年生が、ニプロ株式会社において実施する手術実技実習に密着したドキュメンタリー動画です。
■受賞作品
藍野大学 臨床工学科「手術実践実習」
https://www.youtube.com/watch?v=3s0Oi5hJW0k&t=361s
本動画は藍野大学公式YouTubeチャンネルにて公開しています。ぜひご覧ください。
【関連リンク】
■大学広報メディアアワード2025
https://consult.nikkeibp.co.jp/bdcu/award2025/winners/#section04
■藍野大学 公式Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@AINO_Univ
【学校概要】
学校名： 藍野大学
学長：佐々木 惠雲
所在地：大阪府茨木市東太田4-5-4
藍野大学HP https://univ.aino.ac.jp/index2.php
▼本件に関する問い合わせ先
藍野大学 大阪茨木キャンパス事務局 入試広報グループ
住所：大阪府茨木市東太田4-5-4
TEL：072-627-1766
メール：nyusi@kanri-u.aino.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
