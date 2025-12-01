静岡県初店舗！12/1(月)より家具ブランドCAGUUUが、栗田家具センター 静岡店にて家具を展示・販売開始

CAGUUU株式会社

この度、CAGUUU株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村勇輝）は、2025年12月1日（月）より、株式会社栗田家具センター（本社：静岡県静岡市、代表取締役：富岡勝）が運営する「栗田家具センター 静岡店」にてCAGUUUの家具展示・販売を開始いたします。

栗田家具センター 静岡店では、CAGUUUの人気家具30点以上を「見て・触れて・座って」体感いただけるコーナーを新設します。オンラインでは伝わりにくい素材の質感や座り心地、細部のデザインまで、店内でじっくり確認していただくことができます。



展示開始を記念し、ご来場のお客様には全品10％OFFの特典をご用意。さらに、高級木材を使用したスマホスタンドをプレゼントいたします。実物に触れながら、理想のインテリアを見つけていただける機会です。



・CAGUUU公式オンラインショップ：https://caguuu.com



■栗田家具センター 静岡店での家具展示開始

静岡県中部エリアで長年にわたり地域のインテリア需要を支え、売場総面積5,093平方メートル （テニスコート約20面分）を誇る大型店舗。1963年に旧清水市北脇新田に静清国道店を開店以来、幅広い家具とインテリアを揃え、幅広いお客様のライフスタイルに寄り添う提案を続けています。

展示開始日：12/1(月)

展示場所：〒424-0051 静岡市清水区北脇新田680の1

■ご来場者様限定特典

ご来場の皆様へ、特別な体験とお得な特典をご用意しています。実際に家具を手に取り、触れて、体感できるこの機会に、CAGUUUならではの暮らしの魅力とお得な特典をぜひお楽しみください。

１. 店舗限定で全品10％OFF

展示開始日から1か月間、店頭にて商品をご購入いただくと全品10％OFF。

開催期間：2025年12月1日(月)～1月12日(月)

２. SNS投稿で「天然木スマホスタンド」進呈

以下の条件を満たしたお客様に、2,000円相当のスマホスタンドをプレゼント。店舗スタッフが投稿完了を確認後、プレゼントをお渡しします。

※数量限定・なくなり次第終了

※対象条件の詳細はスタッフにお尋ねください。

■展示商品（※一部抜粋）

※展示商品リスト：https://caguuu.com/collections/kuritakagu

１.AXISU アクシスエルゴコアオフィスチェア

先進の機構設計と細かな操作性が、身体への負担を軽減し、安定した座り心地を長時間キープ。カラーは、空間を選ばず取り入れやすいグレー、爽やかなライトブルー、やわらかな印象のピンクの3色展開。

商品URL：https://caguuu.com/products/mj002505002

２.Woody Prime Cherry 電動昇降式ウッドワークデスク

静音デュアルモーター搭載で、72～120cmの高さをスムーズに調整できる電動昇降デスク。アメリカ北部チェリー材を使用し、160kgの高耐荷重を実現。ナチュラルで洗練された佇まいが空間に自然に馴染み、幅広いシーンで大活躍。

商品URL：https://caguuu.com/products/xb0019

３.Grand Form グランドエアリバースマットレス

四季を通して快適に使えるリバーシブルマットレス。ファスナーで簡単に温度調整ができ、冬は暖かく柔らかな面、夏はひんやり冷感素材で快適な寝心地を実現します。取り外し可能なパッドで「やわらかめ」と「かため」の2つの硬さを自在に調整可能。体圧分散構造が理想的な寝姿勢をサポートし、深い眠りへと導きます。

商品URL：https://caguuu.com/products/brx02505009

４.アイボリークッションレザーベッド

高級レザーをあしらったヘッドボードが、寝室に上質で落ち着いた雰囲気をプラス。高反発ウレタンを採用しているため、背中を預けたときの心地よさも抜群で、就寝前の読書や動画鑑賞にぴったり。しっかりとした構造で安定感もあり、長く安心してお使いいただけます。

商品URL：https://caguuu.com/products/jhm02411014

５.ホワイトオーク材 スクエアクッションソファ

天然木のホワイトオーク材を使用した高級ソファ。洗練されたデザインで圧迫感がなく、部屋を広々と見せてくれます。高反発クッションで快適な座り心地を提供し、長時間の使用でも疲れにくい設計。カバーは取り外し可能で手軽にお手入れができ、いつまでも清潔にご使用いただけます。

商品URL：https://caguuu.com/products/xb0095

６.MonoLucent クリアサイドキャビネット

北欧テイストのデザインに、実用性をしっかり備えたサイドキャビネット。透明度の高いアクリル素材を使用しているため、衝撃に強く割れにくいだけでなく、お部屋に軽やかな印象を演出。スチール製の脚は安定感があり、日常使いでも安心。

商品URL：https://caguuu.com/products/hf002411006

７.レトロモダンソファベッド

高密度高反発ウレタンを用い、快適な座り心地と寝心地を提供する優秀なアイテム。高品質のコーデュロイ素材で、優れた触感と耐久性を誇ります。ソファとしてもベッドとしても使え、シーンに合わせて自由な組み合わせが可能に。ロールパッケージで届くので、エレベーターや玄関に簡単に搬入できるのも嬉しいポイントです。

商品URL：https://caguuu.com/products/tz002410008

■CAGUUUについて

独自のD2CモデルとODMの活用により、デザイン・品質・価格のすべてにおいて妥協のない家具を、よりお求めやすい価格でお届け。3,000点以上の豊富な家具ラインナップで、お客様のライフスタイルやニーズに寄り添い、誰もが家具を自由に選べることを目指しています。

プロサッカー選手であり投資家でもある本田圭佑氏は、以前よりCAGUUUの理念と将来への挑戦に共感し出資しており、ブランドアンバサダーに就任いただくことになりました。今後は、本田氏とともに、家具を通じてより多くの人に快適で自由な暮らしの楽しさを伝えていきます。

・CAGUUUについて：https://caguuu.com/pages/about-caguuu

・製品のこだわりについて：https://caguuu.com/pages/product-specifications

■会社概要

会社名 ：CAGUUU株式会社

代表者 ：代表取締役社長 中村勇輝

本社所在地 ：東京都港区六本木七丁目15番7号

URL ：https://caguuu.com/

アプリ：https://caguuu.com/s/1463

メールアドレス：contact@caguuu.com

電話番号 ：03-4446-2632

