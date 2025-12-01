こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【大阪成蹊大学】第15回 大阪成蹊 全国アート&デザインコンペテイション2025の結果発表（中学生の部）
大阪成蹊大学（大阪市東淀川区/学長：中村佳正）芸術学部は、大阪成蹊女子高等学校 美術科と共に全国の高校生・中学生から、アート・デザイン作品を公募する「第15回 大阪成蹊全国アート＆デザインコンペティション2025」を開催しました（作品募集期間2025年9月1日から10月2日）。今回は、高校生の部では967点、中学生の部で653点、合計1620点、全国32の都道府県から作品の応募があり、中学生の部の審査結果は下記のとうりとなりました。たくさんのご応募ありがとうございました。
【文部科学大臣賞】
「You and you」田中 詩帆（大阪府立咲くやこの花中学校３年）
講評：小吹 隆文（美術ライター）
まず、公募のテーマ「YOU」に正面から取り組んだ点を評価したい。しかも、複数の人物もしくは人格が複雑に絡み合ったような構図を採用しており、その視点に中学生離れした感性を感じた。あざやかな色遣いも印象的で、特に流麗な曲線を描く黒のラインと、画面上方から伸びる２本の腕部分の躍動的な筆致が効果的だ。
【大阪府知事賞】
「ともだち」山下 莉奈（猪名川町立猪名川中学校３年）
【大阪市長賞】
「Healing for you」大嶋 絵理奈（枚方市立楠葉中学校３年）
【毎日新聞社賞】
「YOU一無二」中谷 望央（大阪府立咲くやこの花中学校３年）
講評: 毎日新聞社 大阪本社 編集局 学芸部長 木村光則
四字熟語「唯一無二」の頭文字を「YOU」に替えたタイトルと共に、画面の奥のポストのようなものをかぶった人物に太陽光が注ぐ構図に深いメッセージ性を感じました。 木の描き方が繊細で森の神秘性をうまく表現しており、森の先にある「未来」「社会」「他者」に向き合う作者の思いが伝わってきました。
【大阪成蹊大学学長賞（金賞）】
「TAIKIのナカのYOU」荒山 泰己（丹波篠山市立西紀中学校２年）
「七つの大罪」徳山 弥桜（東大阪市立盾津中学校３年）
【優秀学校賞（50音順）】
尼崎市立立花中学校、猪名川町立猪名川中学校、大阪市立巽中学校、大阪市立本庄中学校、大阪府立咲くやこの花中学校、加藤学園暁秀中学校、豊中市立第十六中学校、東大阪市立盾津中学校、守口市立大久保中学校、八尾市立亀井中学校
その他銀賞、銅賞等は下記URL（本学ホームページ）からご覧ください。
https://univ.osaka-seikei.jp/news/3367
▼本件に関する問い合わせ先
広報統括本部
住所：大阪市東淀川区相川3-10-62
TEL：06-6829-2606
FAX：06-6829-2747
メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
