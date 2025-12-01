テレビ番組「新・BS日本のうた」でお馴染みの‘’懐メロボーイ＆ガール‘’こと、川野夏美と三丘翔太による初のジョイントライブツアーが、大盛況のうちに幕を閉じた。11月2日の大阪公演（心斎橋KuRaGe）、そして11月30日の東京公演（三軒茶屋GrapeFruitMoon）は、いずれも満員御礼となり、ライブハウスの特別な空間で、懐メロの名曲が蘇る温かいステージとなった。ゲストに迎えたアコーディオン奏者、山岡秀明氏による優しいアコーディオンの音色が会場全体に響き渡り、「高原列車は行く」や「丘を越えて」といった昭和の名曲を、当時の歌謡番組を見ているかのようなノスタルジックな空間へと昇華させた。出演者と観客が心を一つにして名曲を口ずさむ光景は、アットホームな温かさに満ちていた。 最終公演のとなった東京では、当日に32歳の誕生日を迎えた三丘翔太へ、バースデーサプライズの演出もあった。オリジナル曲やカバーを含め、昼夜で珠玉のセットリスト全３３曲を2人で熱唱。大盛況となったこのライブツアーは、歌謡曲の普遍的な魅力を改めて証明する結果となった。終演後には、観客から「タイムスリップしたようだった」「また二人のジョイントライブが見たい」と、続編を望む声が多く聞かれた。新しい歌謡曲の歴史を作る‘’懐メロボーイ＆ガール‘’の今後の活躍に期待が高まる。 ＜最新シングル情報＞川野夏美「秋萌え」 CRCN-8773 定価：\1,500（税抜価格 \1,364）1.秋萌え作詩 阿木燿子、作曲 弦哲也、編曲 矢野立美2.面影橋作詩 結木瞳、作曲 弦哲也、編曲 矢野立美3.秋萌え（オリジナル・カラオケ）4.面影橋（オリジナル・カラオケ）5.秋萌え（一般用カラオケ）６.面影橋（一般用カラオケ）秋萌え ミュージックビデオhttps://www.youtube.com/watch?v=S68-6eFNlOY各音楽配信サイトで好評配信中https://lnk.to/akimoeライブ情報川野夏美チャレンジライブ2025年12月13日（土）東京・ザムザ阿佐谷開場 14:30／開演 15:00【チケット】全席指定 7,000円【チケット取り扱い・お問合せ】株式会社クラウンミュージック03-6435-3288川野夏美オフィシャルサイトhttps://www.crownmusic.co.jp/artist/kawanoNatsumi/top.htmlクラウンレコードhttps://www.crownrecord.co.jp/s/c01/artist/kawano/news?ima=5930&ct=ryuko三丘翔太「華のひと」TECA-25040 定価：\1,550（税抜価格 \1,409） 1.華のひと作詞 原 文彦、作曲 水森英夫、編曲 伊戸のりお2.たった二年と二ヶ月で作詞 阿久 悠、作曲 水森英夫、編曲 小谷 充3.華のひと（オリジナル・カラオケ）4.華のひと（メロ入りカラオケ）5.たった二年と二ヶ月で（オリジナル・カラオケ）華のひと ミュージックビデオhttps://www.youtube.com/watch?v=tFPslgNMc1g&t=4s各音楽配信サイトで好評配信中https://lnk.to/mitsuoka_E624ライブ情報三丘翔太 デビュー10周年コンサート2026年3月2日（月）神奈川・横浜市開港記念会館開場 14:00 / 開演 14:30料金7,000円（全席指定）［お電話でのお申込み］ラルゴ・ミュージック 03-3505-9696(平日 12:00～16:00)［紙チケットお申込み］https://forms.gle/p8m3kMqwhSx4LTBS9［電子チケット購入］https://t.livepocket.jp/e/mitsuoka10th［お問い合わせ］ラルゴ・ミュージック03-3505-9696(平日 12:00～16:00)三丘翔太オフィシャルサイトhttp://www.sato-kikaku.co.jp/mitsuoka/top_index.htmlテイチクレコードhttps://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/mitsuoka/