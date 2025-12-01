¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯ÅÙ¡¡JIDA¾Þ
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¡¼¥È¡Ö275SD¡×¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯¡ÖTRACER9 GT+ Y-AMT¡×¤È¼Ö¤¤¤¹ÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJWG-1¡×¤Î3ÅÀ¤¬¼õ¾Þ
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¡¼¥È¡Ö275SD¡×¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥¯ ¡ÖTRACER9 GT+ Y-AMT¡×¤È¼Ö¤¤¤¹ÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJWG-1¡×¤¬¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¿¶¶½²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö2025Ç¯ÅÙJIDA¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó Vol.27¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¡¼¥È¡Ö275SD¡×
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
Åö¼Ò¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë27¥Õ¥£¡¼¥È ¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Ê´ïÉÕ¤¥é¥ó¥Ê¥Ð¥¦¥È¥Ü¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¡¦Í§¿Í¤È½µËö¤ò²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¹â¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼À¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ÉÕ¤2µ¡³Ý¤±¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀÇ½¤È²£Êý¸þ¤Î°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÁàÁ¥ÀÇ½Åù¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ºº¹ÖÉ¾Ê¸¡Û
¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤ÎÏª½Ð¤¬¤Ê¤¤¥¸¥§¥Ã¥È¿ä¿Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ü¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÎÁàÁ¥¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÀè¿ÊÅª¤Ç¥â¥À¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¡¼¥È¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÈ¼¤Ã¤ÆÍÎ¾å¤Ç¤Î¤¯¤Ä¤í¤®¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£
¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥µ¥ó¥ë¡¼¥Õ¤È¤È¤â¤ËÎ®Îï¤Ê¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÉÁ¤¯Á¥ÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Í¥Èþ¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡ÖTRACER9 GT+ Y-AMT¡×
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÖTRACER9 GT+ Y-AMT¡×¤Ï¡ÖThe matured Multirole fighter of the motorcycle¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÄÌ¤ê¡¢µ¡Æ°À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤ËÀè¿Ê/²÷Å¬µ¡Ç½¡ÊÀ¤³¦½é¢¨¤ò´Þ¤à¡Ë¤òËÉÙ¤ËÅëºÜ¤·¡¢»É·ãÅª¤ÊÁö¤ê¤È¾å¼Á¤Ê¾è¤êÌ£¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥È¥ê¥¯¥¹LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡ÊÎÌ»ºÆóÎØ¼Ö¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ)
¡Ú¿³ºº¹ÖÉ¾Ê¸¡Û
¤µ¤é¤Ê¤ë½ÏÀ®¤È¿Ê²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ä¥¢¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°ÂÄê´¶¤Î¹â¤¤²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤È¤È¤â¤Ëµ¡Ç½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ëÁõÈ÷¤â½¼¼Â¡£²Ã¾þ¤òºï¤®Íî¤È¤·¡¢Í¥¤ì¤¿µ¡Ç½À¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¼Á´¶¤â¹â¤¯Î¹¹¥¤¤Î½êÍÍß¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¥¦¥¤¥ó¥É¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤µ¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥«¥¦¥ë¤Î¥¢¥í¡¼¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¡¢Lo/Hi¥Ó¡¼¥àLED¤È¥ß¥êÇÈ¥ì¡¼¥À¡¼¡¢¥«¥á¥é¤¬ÊÂ¤Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥å¡¼¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆÃÄ§Åª¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¡ÖÎ¹¤Î²÷Å¬¤µ¡×¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£
¡ü¼Ö¤¤¤¹ÅÅÆ°²½¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖJWG-1¡×
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÖJWG-1¡×¤Ï¼êÆ°¼Ö¤¤¤¹¤òÅÅÆ°²½¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¼«Í³¤Ê°ÜÆ°ÂÎ¸³¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²¤ÊÆ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥È¥ë¥¯ÀÇ½¤ÈÂÑ²Ù½ÅÎÌ¤ò¸þ¾å¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿³ºº¹ÖÉ¾Ê¸¡Û
ÀèÂå¤«¤éÌó10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÖJWG-1¡× ¤ÎÈ¯Çä¤òµ¡¤Ë´°À®¼Ö
ÈÎÇä¤ò¤ä¤á¡¢ÅÅÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÄó¶¡¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤¿ÅÀ¤À¡£¤³¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢À½ÉÊ¤¬¶Ë¤á¤ÆÌÊÌ©¤Ë¹Í¤¨È´¤«¤ì
¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾Úº¸¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ö¤¤¤¹¤ÎÅÅÆ°²½Î¨¤ÏÌ¤¤À5%ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖJWG-1¡×¤ÎÅÐ¾ì¤¬¡¢¤è¤êÂ¿
¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÅÅÆ°²½¤Î²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡ÖTRACER9 GT+ Y-AMT¡×À½ÉÊ¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/tracer9gt-plus/
¡ÖJWG-1¡×À½ÉÊ¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/lineup/jwg1/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖËÜÉô¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥Ö¥é¥ó¥ÉÈ¯¿®¥°¥ë¡¼¥×
0538-32-1150
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ä¥Þ¥Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥é¥¶
https://global.yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾ÞÀ½ÉÊ¾Ò²ð¥µ¥¤¥È
https://global.yamaha-motor.com/jp/design_technology/design/awards/
JIDA ¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥µ¥¤¥È
https://jida-museum.jp/
