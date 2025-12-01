一般社団法人文字情報技術促進協議会は環境に依存しない文字情報交換の実現を目指し2010年に設立されました。文字、フォントの技術が大きく変わろうとしている今、協議会の設立15周年を記念し、国内外の著名人をお招きして、政府の政策動向、国際的な標準化動向、日本の文字の文化・歴史、さらに文字に関する技術などの最新情報をお届けするシンポジウムを開催します。この貴重な機会に是非ご参加ください。


※今回は対面開催のみであり、オンライン配信の予定はございません。



■開催概要

開催日：2025年12月12日(金)13:00～17:30(12:30開場)

場所　：JPタワーホール＆カンファレンス

　　　　東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階 カンファレンスルームA

参加費：無料

主催　：一般社団法人文字情報技術促進協議会



■内容

基調講演(1)　デジタル庁 デジタル社会共通機能グループ 統括官／楠 正憲氏

基調講演(2)　「国語施策と「標準」 」文化庁 国語課主任国語調査官／武田 康宏氏

基調講演(3)　「My Brief History of Standardization: 過去、

　　　　　　　現在及び未来」(英語・通訳はありません)／Dr. Ken Lunde


セッション(1)

「同じ字」「違う字」を考える - 字種・字形・字体 -」

人間文化研究機構国立国語研究所／高田 智和氏


セッション(2)

「行政事務標準文字を使いこなそう」

日本電気株式会社／袴田 博之氏


セッション(3)

「メーカーが語るフォント技術の可能性 」(パネルディスカッション)

モデレーター：TYPE BRIDGE／三橋 洋一氏

パネラー　　：Monotype株式会社／津田 昭氏

　　　　　　　株式会社モリサワ／岡 繁樹氏

　　　　　　　株式会社イワタ 代表取締役社長／水野 昭氏


「協議会活動とこれから」

文字情報技術促進協議会 理事・事務局長／

日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 NTO／田丸 健三郎氏



■お申し込み方法

https://moji.or.jp/seminar/15anniversary/



■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人文字情報技術促進協議会 事務局

E-Mail： info@moji.or.jp

Web　 ： https://moji.or.jp/