【JAPANDX】宮崎県延岡市の「フロントヤード改革」を支援





＜住民利便性の向上と業務効率化を両立＞



JAPANDXの開発したのべおかポータルと連携することで、マイナンバーカードを活用して子育て関連の12手続きの申請を新たにオンラインで行えるようになりました。これにより、住民は時間や場所の制約を受けずに手続きを完了でき、行政サービスの利用機会が拡大します。



また、バックオフィス業務においては、各種申請を統一されたフローで処理することが可能となり、業務効率の向上および人的ミスの低減を実現します。



＜申請から通知までを一気通貫で処理＞



本システムは、基幹システムと連携し、申請から電子審査、データ登録、住民通知まで一気通貫で処理することが可能です。電通総研が開発したデータの一元管理と自動審査機能を有する「minnect電子審査」を導入し、事務処理の迅速化と精度向上を実現。加えて、住民への通知は住民CRM機能を有した「minnect cBase（ミネクト シーベース）」を活用することで、デジタル通知を実現し、郵送コストの削減と業務負担の軽減を図ります。



＜市民参加型の改善サイクル＞



今後はアンケート結果を業務改善に反映する仕組みや、回答者へは、従来から利用しているデータ連携基盤「CIVILIOS」を利用することで、のべおかCOINへポイント付与ができるインセンティブ設計を導入し、住民参加型のサービス改善と地域経済の活性化を目指します。



延岡市は、今回の取り組みを皮切りに、今後は子育て関連以外の行政手続きや内部事務への横展開を計画しており、JAPANDX、および電通総研はその推進を継続的に支援します。





