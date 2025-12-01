こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
好きな時に、必要な分だけ 全国のドン・キホーテでお礼品を受け取れる『ドンキふるさとクーポン』が「さとふる」に登場！
12月1日から、オリジナルブランド「情熱価格」10品目でスタート！
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）と株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井宏明）は、2025年12月1日（月）より、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」（https://www.satofull.jp/）にて、ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」商品と引き換え可能な電子クーポン「ドンキふるさとクーポン」の寄付受け付けを開始します。寄付者には全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で利用できる電子クーポン「ドンキふるさとクーポン」が発行され、好きなタイミングに、1商品から店舗にて対象商品と交換できます。
近年、共働き世帯や単身世帯の増加により、生活スタイルが多様化しています。こうした変化により、ふるさと納税のお礼品にも、自宅で受け取る従来のかたちだけでなく、好きな時に必要な分だけ受け取れる仕組みへのニーズが高まっています。また、指定の場所に出向いてお礼品を受け取る場合、配送に伴う梱包資材の削減や輸送によるCO₂排出の低減にもつながります。
「ドンキふるさとクーポン」と交換できる「情熱価格」商品の第一弾は、高い人気を誇る「大容量ザバン海苔 120g」や「濃厚カレー」など、日常で消費しやすい食品10品目です。いずれも生産工場を有する自治体がお礼品として提供するもので、4,000円から寄付できます。今後は食品以外にも対象商品を拡大し、より多くの選択肢を提供していく予定です。
■「ドンキふるさとクーポン」概要
ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」商品を全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で交換できる電子クーポン「ドンキふるさとクーポン」が、ふるさと納税サイト「さとふる」限定でお礼品として登場しました。
電子クーポン1枚につき1商品と引き換えられる回数券タイプのお礼品で、商品ごとに必要なクーポン枚数を選べます※。クーポンを受け取った日から120日間の有効期限内であれば、好きなタイミングで全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）にて対象商品と交換できます。
※クーポン枚数はお礼品によって異なります
詳細はこちら： https://www.donki.com/products/furusatonozei/
■「ドンキふるさとクーポン」利用方法
寄付金の入金完了1週間以内に、登録のメールアドレス宛にクーポンURLを記載したメールが送付されます。その後、ドン・キホーテ系列店舗にて、対象の商品をお持ちのうえレジまでお越しください。メールに記載されたURLからクーポン画面を開き、レジで提示することで対象商品と引き換えられます。
※対象商品は店舗によって取り扱いがない場合や、在庫が切れている場合があります。その際はクーポンを利用できませんので、あらかじめご了承ください
※寄付自治体にお住まいの方は、クーポンを受け取ることができませんのでご注意ください
■お礼品詳細（商品名）
茨城県 大容量ザバン海苔 120g
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183954
＜クーポン枚数と寄付額＞
3枚：6,000円
5枚：10,000円
10枚：19,000円
茨城県坂東市 水出し緑茶 4g×50P
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183957
＜クーポン枚数と寄付額＞
10枚：11,500円
茨城県小美玉市 ごはんがとまらない焼肉のたれ にんにく醤油風味
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1184026
＜クーポン枚数と寄付額＞
3枚：6,000円
5枚：9,500円
10枚：19,000円
岩手県花巻市 濃厚カレー中辛 4食入
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183966
＜クーポン枚数と寄付額＞
5枚：7,000円
10枚：13,500円
岩手県花巻市 濃厚カレー辛口 4食入
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183968
＜クーポン枚数と寄付額＞
5枚：7,000円
10枚：13,500円
埼玉県坂戸市 鶏がらスープ袋 100g
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183973
＜クーポン枚数と寄付額＞
5枚：4,000円
10枚：8,000円
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183977
＜クーポン枚数と寄付額＞
10枚：7,000円
愛知県常滑市 本みりん
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183952
＜クーポン枚数と寄付額＞
5枚：7,000円
10枚：13,000円
京都府井手町 有明海産おにぎり焼のり 3切35枚
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183970
＜クーポン枚数と寄付額＞
3枚：7,000円
5枚：12,000円
10枚：23,000円
大分県由布市 生きて腸まで届く乳酸菌飲料
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1183978
＜クーポン枚数と寄付額＞
10枚：8,000円
■ドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」
2009年10月に誕生したドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」は、2021年2月に、自社完結で開発するブランド、つまり自社の所有物としての“プライベートブランド”ではなく、お客さまと一緒に商品をつくる“ピープルブランド”と定義してリニューアル。食品・日用品・家電・衣料品など多岐にわたるカテゴリで合計約3000点の商品を発売しています。
「情熱価格」HP https://www.donki.com/j-kakaku/
■株式会社さとふるについて
株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち」（https://www.satofull.jp/koduchi/）を運営しています。
●この報道発表資料に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
●この報道発表資料に記載されている内容、製品、仕様、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。これらの情報は予告なしに変更される場合があります。
関連リンク
ふるさと納税サイト「さとふる」
https://www.satofull.jp/
ドンキふるさとクーポン特集
https://www.satofull.jp/static/special/donki_coupon.php
関連リンク
ふるさと納税サイト「さとふる」
https://www.satofull.jp/
ドンキふるさとクーポン特集
https://www.satofull.jp/static/special/donki_coupon.php