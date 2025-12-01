こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
藤田観光とリコー、ホテル客室清掃の品質向上に向けAI検知システムの実証実験を開始
株式会社リコー（本社：東京都大田区 社長執行役員：大山 晃）と、藤田観光株式会社（本社：東京 代表取締役兼社長執行役員：山下 信典）は、宿泊業界における客室清掃品質の均一化および向上と、業務効率化を目指し、AI技術等を活用した新たな検知システムの開発に向けた実証実験を開始します。
■背景と目的
昨今、訪日外国人旅行者増加等による宿泊需要の拡大にともない、ホテルでは、従業員の高齢化や属人的な作業に起因する客室清掃品質のばらつきを防ぐ効率的な管理が求められています。この課題に対応するため、独自の光学技術とそこから生み出されるデータを活用した画像AI技術を持つリコーと国内外46拠点11,693室（2025年11月現在）の宿泊施設を運営する藤田観光は共同で、清掃状態をAIで自動検知しデータによって客観的な品質を可視化する検知システムの開発に向けた実証実験を開始します。
■実証実験の概要（予定）
＜期間＞
2025年12月〜2026年3月（予定）
＜実施場所＞
藤田観光グループ株式会社フェアトンが清掃を請け負う
「ホテルグレイスリー銀座」など３ホテル
＜実施内容＞
・客室内でのデータ収集
・収集データを活用したAIによる清掃状態検出性能の評価
・清掃品質向上の実現可能性の検証
■今後の展望について
本システムは、従来、人の目で行っていた清掃作業のダブルチェックをAI活用により効率化することができ、清掃品質の均一化とさらなる向上を実現します。また、清掃員ごとの品質データを可視化し、指導の効率化や業務改善を支援することが可能です。製品化を目指し、本実証実験を通じて得られた成果を基に改善を重ねてまいります。リコーと藤田観光は、業界全体の課題解決に貢献し、持続可能な宿泊業界の実現を目指します。
■藤田観光株式会社について
藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして1948年に「箱根小涌園」、1952年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業しました。その後、1955年に会社を設立し、2025年11月7日に設立70周年を迎えました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。
現在「中期経営計画2028〜Shine for Tomorrow, to THE FUTURE〜」における事業創出の実現に向けて、新たな価値創造に積極的に取り組んでおります。
公式サイト https://www.fujita-kanko.co.jp
ブランドムービー公開中！ https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie/
| リコーグループについて |
リコーグループは、お客様のDXを支援し、そのビジネスを成功に導くデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しています（2025年3月期グループ連結売上高2兆5,278億円）。
“はたらく”に歓びを 創業以来85年以上にわたり、お客様の“はたらく”に寄り添ってきた私たちは、これからもリーディングカンパニーとして、“はたらく”の未来を想像し、ワークプレイスの変革を通じて、人ならではの創造力の発揮を支え、さらには持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
詳しい情報は、こちらをご覧ください。
https://jp.ricoh.com/
本件に関するお問合わせ先
【取材に関するお問い合わせ先】
藤田観光株式会社 企画本部 経営企画部 塩澤 ゆかり・上田 千香子
電話番号：03-5981-7722 メールアドレス：h-koho@fujita-kanko.co.jp
株式会社リコー 広報室
TEL：050-3814-2806 (直通) E-mail：koho@ricoh.co.jp
【本件に関するお問い合わせ先】
藤田観光株式会社 人事総務本部 事業推進部 後藤田 佳奈
電話番号：03-5981-7709 メールアドレス：b-dev@fujita-kanko.co.jp
株式会社リコー デジタル戦略部 ＤＴ技術開発センター ＯＤＳ研究室 第二研究グループ 片山 紘
電話番号：080-7363-5997 メールアドレス：hiroshi.katayama@jp.ricoh.com
