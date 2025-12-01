神奈川ご当地グルメの新展開！！ 川崎発祥元祖ニュータンタンメン本舗監修『ニュータンタンカレー』２０２５年１２月１５日（月）　新発売！

株式会社調味商事ニュータンタンカレー パッケージ

株式会社調味商事(所在地：神奈川県横須賀市、代表取締役：瀬戸 明)は、“川崎のソウルフード元祖ニュータンタン本舗監修”『ニュータンタンカレー』を2025年12月15日(月)より新発売します。

商品概要

【開発背景】

日本の国民食として愛される【ラーメン】と【カレー】。

この2つの人気ジャンルを掛け合わせ、相乗効果で“さらに美味しい”ご当地グルメを目指して誕生したのが「ニュータンタンカレー」です。

2024年12月に発売した「横浜家系カレー」に続く本商品は、川崎市民のソウルフードとして親しまれる「元祖ニュータンタンメン本舗」とのコラボレーションにより実現。

ニュータンタンの特徴である“旨辛・にんにく・卵”の風味をそのままに、カレーの深いコクとスパイスを絶妙に調和させました。

1999年に「よこすか海軍カレー」を発売して以来、数々のご当地カレーを手がけてきた調味商事が培った味づくりのノウハウを余すことなく注ぎ込み、まさに“神奈川ご当地グルメの進化形”ともいえる逸品に仕上げています。

“ご当地グルメのフロントランナー”として、地域の味を次のステージへ。

調味商事は、これからも神奈川の食文化と魅力を全国へ発信してまいります。

よこすか海軍カレー ネイビーブルー

明治41年発行 「海軍割烹術参考書」 カレイライスのレシピを 基に現代風にアレンジ しました。

毎週金曜日はカレーの日

サラダと牛乳をセットで 現代風に海軍流を再現 今でも海上自衛隊は この習慣を続けています。

横浜家系カレー

2024年12月1日 発売濃厚な豚骨醤油ベースのスープをイメージした カレールーです。

横浜家系カレー 盛り付け例

ご家庭で 煮卵・ほうれん草・海苔を加えるとさらに美味しく 召し上がれます。

【元祖ニュータンタン本舗とは】

1964年創業。川崎市を発祥とし、現在は東京・神奈川を中心に店舗展開する人気ラーメンチェーンです。

今回レトルトカレーのベースとなった看板メニュー「ニュータンタンメン」は、うまみの効いたガラスープに、挽肉・卵・にんにく・唐辛子が織りなす絶妙なバランスが特長。

一度食べたら忘れられない“旨辛”の味わいで、地元・川崎を代表するソウルフードとして、幅広い世代から長年にわたり愛されています。

元祖ニュータンタンメン本舗

神奈川県川崎市川崎区 京町1丁目18-7

元祖ニュータンタンメン本舗ロゴ

ニュータンタンメン本舗マスコットキャラクターにゅーたん

川崎のソウルフード 元祖ニュータンタンメン本舗監修ロゴ

【ニュータンタンカレー特長】

ニュータンタンメン本舗の味わいを忠実に再現しつつ、カレーとしての満足感を追求しました。

ご家庭でも“あの旨辛さ”を楽しめるよう、素材選びから辛さ設計までこだわり抜いています。

・辛さはお店で一番人気の中辛レベル

ニュータンタンらしい程よい刺激と、旨みのある辛さを表現しました。

・香り高い韓国産唐辛子をブレンド

風味・香り・辛味のバランスを追求し、奥行きのあるスパイス感を実現。

・卵のコクと挽肉の旨みを活かした味わい

看板メニュー「ニュータンタンメン」の特長をそのままカレーに落とし込み、食べ応えのある仕上がりに。

ニュータンタンカレー パッケージ表面

ニュータンタンカレー パッケージ裏面

ニュータンタンカレー 盛り付け例

”旨辛”をお楽しみください

ニュータンタンカレー 盛り付け例

ご飯との相性はバッチリ

ニュータンタンカレー 盛り付け例

お好みのラーメンにかけるとカレー風味のニュータンタンメンに早変わり

ニュータンタンカレー 開発担当者 島津真之助

ニュータンタンカレーを 全国に届けたい！！

商品詳細

商品名 : ニュータンタンカレー

価格 ： 648円(税込)

内容量 ： 180g×1パック

賞味期限 ： 製造から540日

保存温度帯： 常温

製造地 ： 日本

販売者 ： 株式会社調味商事

販売店 ： ◆羽田空港JAL PLAZA FLIGHT SHOP

（東京都大田区羽田空港3丁目3-2第1ターミナルビル1階中央エスカレーター付近）

◆イトーヨーカドー川崎店（神奈川県川崎市川崎区小田栄2丁目2-1）

神奈川県内のイトーヨーカドー店舗展開予定

※一部取り扱いの無い店舗がございます。

◆川崎市内および近郊の小売店舗、全国量販店展開予定

: 調味商事直営オンラインショップ

〈調味商事オンライン〉

https://choumi.jp/

〈横須賀海軍酒保 楽天市場店〉

https://www.rakuten.co.jp/kaigunsan/

〈横須賀海軍酒保 Yahoo!ショッピング店〉

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kaigunsan/

新発売記念キャンペーン情報

新商品の発売を記念して、より多くの皆さまに魅力を知っていただくためのキャンペーンを実施いたします。以下に詳細をご案内いたします。

第１弾【予約販売プレキャンペーン】発売日にゲットしよう！

第１弾【先行予約販売プレキャンペーン】

〈調味商事オンライン〉

・ニュータンタンカレー2個セット

https://choumi.jp/SHOP/NTC-2.html

・ニュータンタンカレー&横浜家系カレー2個セット（1食×1食）

https://choumi.jp/SHOP/NTCYKH-2.html

〈横須賀海軍酒保 楽天市場店楽天〉

・ニュータンタンカレー2個セット

https://item.rakuten.co.jp/kaigunsan/ntc-set/

・ニュータンタンカレー&横浜家系カレー2個セット（1食×1食）

https://item.rakuten.co.jp/kaigunsan/ntcykh-set/

〈横須賀海軍酒保 Yahoo!ショッピング店〉

・ニュータンタンカレー2個セット

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kaigunsan/ntc-2.html

・ニュータンタンカレー&横浜家系カレー2個セット（1食×1食）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/kaigunsan/ntcykh-2.html

上記３店舗のいずれかにて

・「ニュータンタンカレー2個セット」

・「ニュータンタンカレー&横浜家系カレー2個セット（1食×1食）」

上記どちらか３セット 3,500円（税込・送料込み）をご注文された方には

よこすか 海軍カレー ネイビーブルー レトルトカレー 中辛 180g 1パック

販売価格 648円（税込）プレゼントします。

※関東近郊での宅配便商品は発売日12月15日（月）にお届け致します。

※遠方離島地域、メール便は発売日以降順次お届けとなります。

期間 2025年12月1日（月）10：00 ～ 2025年12月12日（金）12：59まで

第２弾【SNSキャンペーン】

第2弾【SNSキャンペーン】

ニュータンタンカレーVS横浜家系カレー

あなたはどっちが食べたい？

答えてニュータンタンカレー＆横浜家系カレー食べ比べギフトセットをもらおう！！

ニュータンタンカレー発売記念キャンペーン

第２弾【SNSキャンペーン】

弊社公式 ”X” もしくは ”Instagram” キャンペーンサイトより

”ニュータンタンカレー” ”横浜家系カレー”

どちらを”食べたい”か！コメントしてください。

【X】

https://x.com/choumi_online(https://x.com/choumi_online)

フォロー＆リプライで投稿

【Instagram】

https://www.instagram.com/choumi2020/(https://www.instagram.com/choumi2020/)

フォロー＆コメント

★ニュータンタンカレー＆横浜家系カレー食べ比べギフトセット（２食×２食）

メーカー希望小売価格 2,700円（税込）相当

抽選で８名様に末広がりにプレゼント

期間 2025年12月1日（月）10：00 ～ 2026年1月11日（日）23：59まで

会社情報

株式会社 調味商事

代表 ： 代表取締役 瀬戸 明(セト アキラ)

所在地 ： 〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7-1

創業 ： 昭和33年(1958年)4月

業種 ： 卸及び小売業(主に食料品等)

主な取引先 ： 日本郵便グループ、JR東日本グループ、ネクスコ東日本グループ、 神奈川県学校給食会、JAよこすか葉山、国分株式会社、三菱食品株式会社、伊藤忠食品株式会社、加藤産業株式会社、他

URL ： https://choumi.co.jp/

問い合わせ先：046-822-1977(代表）

受付時間８時～１７時（土日祝は除く）

info@choumi.co.jp 担当 飯田 泰崇